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機場當眾狂抽菸！黑衣男手舞足蹈挑釁保安罵髒話 遭警方持盾帶走

香港01／ 撰文／田中貴
香港國際機場抵港大堂。圖／中通社
香港國際機場抵港大堂。圖／中通社

機場全面禁煙「是常識吧」，但竟有人明知故犯！網路流傳多段影片，顯示1名黑衣黑褲的男子在香港機場1號客運大樓抵港大堂公然抽菸，引來機場保全人員趕至戒備，但黑衣男不但沒有收斂，反而情緒激動，大聲挑釁叫囂，甚至走近爆髒話「X你老X」，其間他更在場手舞足蹈，最終多名警員接報到場，持盾牌將黑衣男帶走。

事件被另1名女子從高處拍攝紀錄，不時表示「神X病，快找AA（指香港機場管理局Airport Authority）來抓他啦」、「1根又1根（菸），不止5,000元（約新台幣1.9萬），1萬元（約新台幣3.7萬）」，當她見到黑衣男被警方帶走時，她更多次笑說「抓他了」、「活該」。

香港警方表示，10日凌晨約3時29分接獲報案，指機場1號客運大樓抵港大堂，有1名男子高聲叫囂、吸菸及語無倫次；職員曾上前勸阻及驅趕，但他離開後又再折返，職員遂報警求助。警員趕抵尋獲該名26歲姓盧男子，疑精神有異，由救護車送往北大嶼山醫院檢查，案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理。

原PO在Threads分享4段影片，在其中1段長約1分鐘20秒的影片中，原PO從機場1號客運大樓抵港大堂上1層拍攝，見到該名男子身穿黑色短袖上衣和黑色短褲，機場保安在不遠處戒備。黑衣男無視眾人，一邊遊走，一邊吸菸，之後更情緒激動，甚至一度走近，向機場保安爆粗叫囂「X你老X」等，原PO拍片時亦低呼「哇！他在這抽菸耶，罰他錢啦，3,000元、5,000元」。

在另1段30秒影片中，雙方持續對峙，黑衣男繼續吸菸遊走，原PO再度「旁白上身」，一邊直擊，一邊表示，「哇，還真的在抽」、「抽完1根又1根（菸），唔止5,000元，1萬元呀」，同行男子出言附和。

警員在最後1段影片中趕到，見到黑衣男蹲在地下，被多名警員包圍，其中1名軍裝警員手持盾牌，眾警將他帶走，同時高呼「走啦」。樓主多次笑言「抓他啦，抓他啦」、「抽菸，活該，快點去坐牢」，影片到此結束。

影片引來許多網友關注，質疑黑衣男是否精神有異，警方回覆《香港01》查詢時表示，警方本周四（10日）凌晨約3時29分接獲報案，指機場1號客運大樓抵港大堂，有１名男子高聲叫囂、吸煙及語無倫次；職員曾上前勸阻及驅趕，但他離開後又再折返，職員遂報警求助。警員趕抵尋獲該名26歲姓盧男子，他疑精神有異，由救護車送往北大嶼山醫院檢查。案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理。

根據衛生署控煙酒辦公室網站，任何人若在法定禁煙區內使用，循簡易程序定罪後判處罰款港幣5,000元。

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文章授權轉載自《香港01》

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