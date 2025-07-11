女子愛穿洞洞鞋致足底「長石頭」？醫檢：腳底筋膜已鈣化

中國大陸福建福州一名女子因夏天頻繁穿著洞洞鞋，近日突然出現足底劇痛，嚴重到無法行走，最終就醫確診為「足底筋膜炎」，醫師檢查時驚見她腳底「像長了石頭」，足底筋膜已出現鈣化現象。

綜合陸媒報導，該名女子表示，自己因為洞洞鞋穿起來涼爽又方便，幾乎整個夏天都穿著它外出，沒想到某天足底突然疼痛難耐，「痛到走不了路」，只好趕緊到醫院求診。

醫師指出，雖然洞洞鞋鞋底柔軟，但正因如此，缺乏對足弓的有效支撐，這種狀態會引發足底的無菌性炎症，長期積累便容易誘發慢性足底筋膜炎。醫師建議，日常應選擇合腳、不緊不鬆、足弓支撐到位且具良好緩震功能的鞋款。

對於已經出現足底疼痛的患者，醫師建議應減少會誘發疼痛的活動，並嘗試冰敷，如每次15分鐘，每日3到4次，也可使用網球滾動按摩足底筋膜，以緩解發炎症狀；若疼痛劇烈或長時間未見改善，務必及時就醫治療。

醫師進一步提醒洞洞鞋的潛在風險，長期依賴這種軟底鞋，足弓可能會慢慢塌陷，變成平足。平足不僅讓小腿後側的肌肉受累，還可能傷到肌腱，後果也是不容小覷。此外，平足會改變腿部受力結構，使膝蓋與腳踝外側的壓力增加，進一步可能導致腿型異常，如O型腿或X型腿。

由於洞洞鞋鞋底過軟，醫師指出，如此走在不平坦的路面或踩到硬物時便容易失去支撐力，容易扭到腳踝，因此不建議長時間穿著，尤其是在長距離步行或運動時。

延伸閱讀：

男生拚命工作買樓買車…回家驚見女友與姦夫在床 她這樣說超傻眼

偷食人妻遭索償！姦夫賠完反告她︰應分擔一半賠償金 判決出爐

文章授權轉載自《香港01》