40℃仍派包裹！大陸37歲快遞員熱射病離世 家屬：暈倒後口鼻都流

大陸多地遭遇高溫天氣，河南信陽一名37歲速遞員，工作時突發熱射病，經搶救無效離世。

據《封面新聞》報導，事發當日氣溫高達近40℃，該名37歲速遞員一上午都在派送包裹，中午回家後感到身體不適，只吃了少許食物及飲用了冰凍飲品，因還掛念有包裹沒送完，12點左右再次出門。

家屬透露，速遞員於下午暈倒在電動車上，直到下午5、6點才被路人發現並報警送往醫院。「醫生診斷說得了熱射病，鼻子、嘴都流了血」。家屬續稱，「最終沒能搶救回來，第二天凌晨4、5點走了。」

隨着近期持續出現的高溫天氣，多地都錄得熱射病確診個案。7月5日，武漢一名73歲男子因連續高溫天氣堅持不開空調，僅靠電風扇降溫，後中暑昏迷，送醫確診為熱射病，所幸救治及時，脫離生命危險；一名貨車司機因車內高溫導致體溫飆升超過41℃，昏迷不醒，被緊急送醫搶救，醫生診斷為熱射病。

究竟何為熱射病？熱射病實際為中暑最嚴重類型。中暑按輕重程度可分先兆中暑、輕症中暑和重症中暑，重症中暑又包括熱痙攣、熱衰竭和熱射病，「熱射病是致命性急症，主要表現為高熱（直腸溫度≥41℃）和意識障礙，早期受影響的器官依次為腦、肝、腎和心臟。」

熱射病又分為兩種，一種是勞力性熱射病，主要是在高溫環境下機體自身產熱過多，多在溫度高、濕度大、無風天氣，進行重體力勞動或劇烈運動時發病。患者多為平日健康的年輕人，病死率較高。

另一種是非勞力性熱射病，主要是在高溫環境下體溫調節功能障礙，散熱減少。多見於居住擁擠和通風不良的城市中年老體弱者，5%個案發生急性腎功能衰竭，常在發病後24小時左右死亡。

那麼，中暑後應如何急救？醫生介紹指，應盡快離開高溫環境，將患者轉移至陰涼通風處平躺休息，同時立即啟動快速降溫程序，包括用冷水擦身或溫水浴，加快其體內熱量的散發。對於重度中暑患者可將其直接浸泡於冷水中，同時保證患者頭部露出水面以防溺水。

醫生提醒，如出現體溫持續升高甚至超過40℃，在高溫環境或重體力勞動後出現持續性頭痛、肌肉痙攣，呼吸頻率超過每分鐘20次，呼吸幅度變小，伴有噁心嘔吐但又吐不出等症狀等情況需及時前往醫院。

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文章授權轉載自《香港01》