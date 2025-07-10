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兒童游泳教練超帥…還撞臉韓星！ 媽媽暴動搶報名：各取所需

聯合新聞網／ 綜合報導
杭州一名兒童游泳教練因顏值、身材太高，引起接送媽媽們的注意。擷自抖音
杭州一名兒童游泳教練因顏值、身材太高，引起接送媽媽們的注意。擷自抖音

暑假到，家長們紛紛在此時忙著為孩子報名才藝課、接送上下課。近日陸媒報導，一名杭州兒童游泳教練因臉蛋超俊秀，還擁有壯碩肌肉身材，讓接送的媽媽們搶著圍觀，不少媽媽們舉起手機，藉著拍攝小孩時也偷拍教練身影，直呼這簡直是在勞累接送小孩時的精神糧食。

根據《鳳凰衛視》報導，杭州市陳經綸體育學校今年的兒童游泳班，一名游泳教練因與南韓歌手金珉奎相似，除了臉蛋激似歐巴，就連身材也引起了家長的注意，讓不少媽媽們爭相分享教練上課時的影片，讓網友們欣羨不已，直呼媽媽們到底是去送小孩的，還是去看帥哥的。

從家長分享的影片可見教練在未戴泳帽時露出帥氣髮型，髮型下的俊秀臉蛋，搭上一身壯碩的肌肉，讓不少來接送小孩的爸爸們感受到了威脅，但卻讓媽媽們搶問：「300個月的寶寶可以報名嗎？」、「有沒有在收411個月的學童？」、「該帶我兒子去杭州住一陣子，順便學個游泳」。

該名教練時而穿著包住上半身的泳衣，讓不少媽媽們也笑問，能反映一下：「誰家好人在泳池裡穿短袖啊？做家長的得提提意見。」在另一影片中，該名教練則是穿著粉紅亮色的泳褲，讓身材一覽無遺。

據悉，位於杭州市的陳經綸體校，早在4年前就因不少知名游泳選手皆出自該校而聲名在外，由於先後出過共13位世界冠軍，其中大陸國家隊選手更是數不勝數，包括現役的孫楊、葉詩文、傅園慧、徐嘉余，退役的羅雪娟、楊雨、吳鵬都從該體育學校游向了世界。

此番聲名吸引了不少家長報名，根據該校游泳隊暑期選材班招生，主要以2020年至2021年出生的孩童為主，今年共有800名小朋友參加培訓，但僅有3至4成能進入下階段的訓練。該校泳隊高級教練孫榮透露，父母兩人身高加總後超過350公分優先考慮，若皮膚黑一點、臀部翹一點，在各方面的力量，還有爆發力會比較強。

南韓歌手金珉奎，為Pledis娛樂旗下男子音樂團體SEVENTEEN成員，同時也是分隊Hip-hop Team的成員，擁有187公分的身高，以其帥氣的外貌與反差萌的性格，受到粉絲喜愛。

暑假 游泳池

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