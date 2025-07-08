冷凍雞翅賣185元料理 顧客拿一年前舊單要退費 老闆1理由退還18142元

香港深水埗長沙灣的一家日式料理小店「一笑食堂」，近日因一名顧客要求退費的事件掀起熱議。該名顧客對店內售價45港元（約新台幣185元）的「名古屋雞翅」使用冷凍預製品感到不滿，憑著多張已經褪色、超過一年前的舊收據，要求店家退還共$4,425港元（約新台幣18,142元），而老闆則道歉表示，「你覺得我收你那餐的錢不值得，過來跟我拿回去，至少你心情會好一點，最重要是你開心」。沒想到該名顧客真的到店領了一袋現金離開。

不少網友對顧客行為感到憤怒，表示，「網路上見多了奧客，沒見過這麼厚臉皮的」、「這種行為真的太扯」、「不滿意就退雞翅啊！為什麼整筆帳都要退？就是這種人搞垮香港小店」。也有網友大力支持老闆，「欣賞老闆的氣度」、「老闆真有Guts，竟然真的退還，佩服」。

據《香港01》報導，記者就事件詢問「一笑食堂」老闆時，老闆表示，「事情已經過去了，不想再繼續討論，只想繼續努力經營好小店」，強調事件並非安排好的劇本，也坦言「生意沒有多到可以亂賠」。

事件的起因來自於「一笑食堂」在臉書上公告因內部問題需休息兩天。有顧客在貼文下留言「搞笑」，老闆不解追問後，顧客指出，曾在用餐時看到老闆「直接從冷藏拿出包裝好的幾隻預製雞翅來炸，卻收我$45（約新台幣185元）」。該顧客批評老闆，「平常常說自己多有職人精神、多認真煮東西，我在你這家店從沒感受到一點誠意」。

不滿45港幣預製雞翅 老闆願全額退費

老闆沒有多作爭辯，只表示願意退費，「你覺得我收你那餐不值得，來找我拿錢回去，至少你心情能好一點，最重要是你開心，讓你這麼不高興，我真的很抱歉，對不起」，還補了一句，「那你拿單據過來，我就退錢給你」。對此，顧客還酸言酸語說，「謝謝你承認自己賣的是預製料理，你們餐廳真的很用心，不過是讓人噁心的那種心。」

顧客拿褪色發票逼退費 總金額4,425港幣

該名顧客後來竟真的提供了兩張褪色到幾乎看不清字的發票，「我們手上只有兩張很模糊的單據，但還隱約看得出一笑食堂的名字」，老闆讓他拿到店內確認。顧客也提供了一張字跡清晰的發票，顯示他在2024年5月14日晚上曾消費907港幣（約新台幣3,719元）。

他統計所有單據後指出，共在「一笑食堂」消費4,425港幣（約新台幣18,142元），老闆大氣地回應「沒問題」，甚至上傳一張手持9張500港幣（約新台幣2,050元）紙鈔的照片。而顧客真的前往領錢，並在社群平台曬出拿著一袋500元港幣現金的照片，稱讚老闆「說到做到」，老闆則回應，「最重要是你覺得舒服」。

網友挺老闆 痛批顧客「有夠奧客」

目前原始貼文已被老闆刪除，但內容已被網友截圖廣傳。不少網友紛紛開罵，「有夠奧客，沒錢就別出門吃飯」、「根本是缺錢在耍花樣」、「雞翅事先醃好冰在冷藏很正常吧？難道真的要在廚房裡養幾十隻活雞才可以嗎？」

也有不少網友力挺老闆，「老闆有氣魄，真的退錢給他，佩服」、「這樣都願意退，真的人善被欺，小店加油！」，甚至有人說，「老闆乾脆就當花幾千塊打廣告，現在大家都知道這家店了，顧客以後大排長龍，多虧這個奧客啦！老闆英明。」