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中國團義大利下車20分鐘整車行李遭洗劫 包括大姨新買勞力士

香港01／ 撰文：許祺安
疑似行竊過程。（觀察者網）
疑似行竊過程。（觀察者網）

陸媒《觀察者網》報導，中國一個旅行團在義大利旅遊時，因下車20分鐘未攜帶行李，整車人行李全被盜了。幸好旅行團所有人的護照被導遊收起來了，所以才沒有耽誤回國行程。

當事人金先生對陸媒表示，他們一個旅行團30人，導遊和他們一起從國內出發，6月26日到了巴黎，很多人都購物了。隨後7月2日來到義大利，在7月3日整車被偷，7月7日回國。

事發當天他們早上在比薩斜塔遊玩，中午下車吃飯，但吃完飯回到車上就傻眼了——所有的行李全被盜了。金先生表示，每個人的損失都不一樣，因為前幾天的行程有購物環節，大家都買了很多東西。男子還稱：「車上有個大姨，在法國給他兒子買個勞力士，一天沒戴，到義大利直接丟了，氣得心臟病犯了。」而全車人的護照因被導遊收起來了，所以才沒有耽誤回國行程。

金先生還稱，義大利警方僅錄了個口供，他們都把小偷的定位和閉路電視畫面都給了警方，但對方不處理。旅行社表示讓一行人先回國，看看損失再處理事件。

7月7日，該旅遊團有一名遊客在「騰訊新聞熱問」上發文稱，去之前看了新聞知道國外小偷小摸挺多的，也做了一些防備，買了防盜包。導遊也提醒那邊小偷搶劫多，一定注意點安全，貴重物品要帶在身上。

事發當天，義大利非常熱，玩了一上午很累，大家就不願意把行李、包往下拿，畢竟車就在飯店門口，還有監控，「就20來分鐘，誰能想到他們會在這麼短時間內偷東西呢」。

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文章授權轉載自《香港01》

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