快訊

影／國6詭異追撞事故…肇事車掛護欄 駕駛竟在路肩打坐

「差一條路」沒放假...桃園分區颱風假掀議 鄭明典挺張善政

丹娜絲遠離 氣象署下午5點半解除海上颱風警報

大陸瀋陽男子私家車改裝成警車 與電動機車擦撞被民警當場識破

香港01／ 撰文：林芷瑩
徐某某駕駛「警車」期間與一輛電動單車發生擦撞。（微信公眾號＠平安瀋陽）
徐某某駕駛「警車」期間與一輛電動單車發生擦撞。（微信公眾號＠平安瀋陽）

大陸遼寧瀋陽男子徐某某將私家車改裝成警車，在行駛途中與一輛電動機車發生擦撞，正在附近執勤的民警察覺不妥，上前查看後揭發事件。目前，徐某某因涉嫌非法生產、買賣警用裝備罪被依法採取刑事強制措施。

《澎湃新聞》報導，徐某某改裝的警車不僅安裝了假車牌警燈，還有警報器。6月29日，徐某某在瀋陽和平區平融路路口駕駛車牌號為遼OA079警的「警車」時，與一輛電動機車發生擦撞，正在路口執勤的民警立即上前處置。

民警到場後發現情況異常，於是要求神情異常緊張的徐某某出示行駛證、駕駛證，並詢問他隸屬哪個單位，「警官證給能我看下嗎？」。徐某某支支吾吾猶豫半天，最終道出他不是警察的實情。

和平分局渾河站西派出所立即調查。經查，徐某某出於「拉風、神氣」目的，於6月末將私家車改裝外觀並安裝了假車牌警燈、警報器等。6月29日，徐某某駕駛「警車」亮相街頭，在前往油站途中與電動機車發生擦撞，被交警當場識破並移交屬地公安機關。

目前，徐某某因涉嫌非法生產、買賣警用裝備罪被公安機關依法採取刑事強制措施。案件正在進一步辦理中。

延伸閱讀：

警察男友噓寒問暖竟是冒牌貨？ 深圳男詐騙罪成判囚一年

電動機車深夜充電爆炸致18歲少年身亡 涉案車竟轉手6次涉非法改裝

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

疑赴博主未開發區域？20歲女雲南爬山失蹤5日亡 3段話成最後信息

大陸貴州大學20歲大三女生程霞7月1日在雲南麗江行山時失蹤，多方人員連日來進行搜救行動，程霞家屬6日（周日）向內媒表示，搜救於當日已有結果，是「最壞的結果」。

大陸瀋陽男子私家車改裝成警車 與電動機車擦撞被民警當場識破

大陸遼寧瀋陽男子徐某某將私家車改裝成警車，在行駛途中與一輛電動機車發生擦撞，正在附近執勤的民警察覺不妥，上前查看後揭發事件。目前，徐某某因涉嫌非法生產、買賣警用裝備罪被依法採取刑事強制措施。

梯間性交疑突變肛交...巴裔男脫雞姦及妨礙司法罪 仍需就2罪判刑

巴基斯坦裔男生與14歲少女相識不久便在天台性交，他並涉嫌在第二次與少女在梯間性交時，突然改為肛交，少女覺痛叫停，她後來告知家人後報警，男生之後涉嫌曾發訊息給少女，聲稱願付款叫少女撤案。男生被捕後承認曾與少女性交，但否認雞姦及干擾司法，案件早前在高等法院經審訊後，陪審團今(7日)退庭商議約3小時，一致裁定男生雞姦，及妨礙司法公正罪均不成立。

身高僅106公分！5歲童證實患矮小症 醫生指長期吸父親二手煙出事

大陸1名5歲半男童，因身高只有106.3厘米，父母十分擔心兒子發育遲緩，於是帶他去求醫。醫生診斷後確診男童患有矮小症，病因是男童長期吸入父親二手煙所致…

高溫超過37℃！山東高校宿舍未裝冷氣 學生寧滯留超市避暑

近日，山東省煙台市連續高溫，網傳煙台南山學院東海校區學生宿舍未安裝空調，導致學生難耐酷暑，甚至有學生中暑暈倒被救護車送醫。7月5日，該校區工作人員回應媒體稱，中暑學生身體無大礙，校方正針對宿舍降溫問題商討解決方案。

只為打賞直播主？26歲女連賣兩個親生子賺33萬 最終下場曝光

一名26歲大陸女子為了打賞直播主，接連賣掉了自己的兩個親生兒子，價格分別為4.5萬元（人民幣，約台幣18.1萬元）及3.8萬元（約台幣15.3萬元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。