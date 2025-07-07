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梯間性交疑突變肛交...巴裔男脫雞姦及妨礙司法罪 仍需就2罪判刑

香港01／ 撰文：朱棨新
巴基斯坦籍男子賈思樂，在高等法院經審訊後脫雞姦及妨礙司法公正罪，但他開審前已認兩項非法性交罪需判刑。(黃浩謙攝)
巴基斯坦籍男子賈思樂，在高等法院經審訊後脫雞姦及妨礙司法公正罪，但他開審前已認兩項非法性交罪需判刑。(黃浩謙攝)

巴基斯坦裔男生與14歲少女相識不久便在天台性交，他並涉嫌在第二次與少女在梯間性交時，突然改為肛交，少女覺痛叫停，她後來告知家人後報警，男生之後涉嫌曾發訊息給少女，聲稱願付款叫少女撤案。男生被捕後承認曾與少女性交，但否認雞姦及干擾司法，案件早前在高等法院經審訊後，陪審團今(7日)退庭商議約3小時，一致裁定男生雞姦，及妨礙司法公正罪均不成立。

由於男生在開審前已承認兩項與未成年少女發生性行為罪，法官把案押後至8月26日判刑，以為男生索取感化、社會服務令、勞教中心、教導所、更生中心和所及青少年罪犯評估專案小組等報告，期間男生須還柙看管。

開審前已認非法性交罪

被告賈思樂(KHAN Mohammad Zakir Shah)，19歲，否認一項雞姦，及一項意圖妨礙司法公罪罪，指他於2023年6月30日，在銅鑼灣波斯富街一棟大廈的天台，在X不同意下肛交，他另被指同年7月3日，向X送訊息要求她撤回報案，被告這兩罪均被裁定罪名不成立。被告在開審前已承認2項和16歲以下女童非法性交罪。

第二次見面已在大廈天台性交

控方案情指，X案發時14歲。她於2023年6月18日，透過朋友認識被告，兩人其後透過Instagram聯絡。於第一次見面時，X告知被告她當時14歲。兩天後，兩人相約在灣仔一棟大廈的天台見面。在X同意下，兩人性交。

X稱覺被告當她性玩具

於6月30日，被告發訊息再約X。兩人最終在銅鑼灣波斯富街一棟大廈的天台見面，並在梯間性交。X覺得被告視她為性玩具，感不快。兩人性交期間，X站起並面向牆，被告曾從後與X性交，期間被告突然改為肛交，X感到非常痛楚叫被告停止。被告亦有停並再與她性交。

被告完事即離開

完事後，被告先行離開，X肛交後仍感痛楚，要躺下休息。她後來離開乘港鐵，X仍感痛楚，差點在港鐵內暈倒。

X稱曾擔心催毀被告而不願報警

數天後，X把事件告知繼父，繼父遊說她報案。X起初擔心會催毀被告的一生，不願意報案。社工得知事件後，於7月4日帶X到警署。

被告曾稱若X不銷案會揭發她報假案

此外，被告於7月3日晚，透過IG向X發訊息，問她有否聯絡警方，他又稱會付錢給X，以換取她撤回報案。若X不撤回報案，被告便會控告她報假案，X未有回覆被告。

被告被捕後，他在錄影會面中承認和X在案發日性交，但否認曾經肛交。

案件編號：HCCC307/2024

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文章授權轉載自《香港01》

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