身高僅106公分！5歲童證實患矮小症 醫生指長期吸父親二手煙出事

大陸1名5歲半男童，因身高只有106.3厘米，父母十分擔心兒子發育遲緩，於是帶他去求醫。醫生診斷後確診男童患有矮小症，病因是男童長期吸入父親二手煙所致。醫生指，二手煙會干擾甲狀腺功能，因而影響生長發育，嚴重甚至可能影響智力發展。

據大陸媒體報導，來自重慶的5歲半男童，身高只有106.3厘米，遠遠落後同齡孩子身高，父母擔心兒子發育遲緩，於是帶他求醫。醫生檢驗證實男童患有矮小症，成因是他長期吸入父親二手煙，干擾甲狀腺功能，造成甲狀腺激素分泌異常，影響生長發育。

醫生勸父親為兒子健康戒煙

醫生指，二手煙不僅妨礙孩子身高，嚴重甚至可能影響智力發展，幸而男童及早發現介入治療，愈早治療對孩子成長影響愈少。醫生亦勸父親為了孩子健康應盡快戒煙。

二手煙損害兒童健康

據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料顯示，二手煙損害兒童健康，包括容易咳嗽、打噴嚏、引發或加重氣喘、刺激耳咽管導致中耳炎、影響肺功能、增加罹患呼吸道疾病如支氣管炎或肺炎風險，嚴重會引致氣喘發作，甚至可能危及生命。

澳洲塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）研究顯示，幼兒若長期吸入二手煙，頸動脈血管壁會變厚，且無法逆轉，對健康造成長期且嚴重影響。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》