聽新聞
0:00 / 0:00
身高僅106公分！5歲童證實患矮小症 醫生指長期吸父親二手煙出事
大陸1名5歲半男童，因身高只有106.3厘米，父母十分擔心兒子發育遲緩，於是帶他去求醫。醫生診斷後確診男童患有矮小症，病因是男童長期吸入父親二手煙所致。醫生指，二手煙會干擾甲狀腺功能，因而影響生長發育，嚴重甚至可能影響智力發展。
據大陸媒體報導，來自重慶的5歲半男童，身高只有106.3厘米，遠遠落後同齡孩子身高，父母擔心兒子發育遲緩，於是帶他求醫。醫生檢驗證實男童患有矮小症，成因是他長期吸入父親二手煙，干擾甲狀腺功能，造成甲狀腺激素分泌異常，影響生長發育。
醫生勸父親為兒子健康戒煙
醫生指，二手煙不僅妨礙孩子身高，嚴重甚至可能影響智力發展，幸而男童及早發現介入治療，愈早治療對孩子成長影響愈少。醫生亦勸父親為了孩子健康應盡快戒煙。
二手煙損害兒童健康
據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料顯示，二手煙損害兒童健康，包括容易咳嗽、打噴嚏、引發或加重氣喘、刺激耳咽管導致中耳炎、影響肺功能、增加罹患呼吸道疾病如支氣管炎或肺炎風險，嚴重會引致氣喘發作，甚至可能危及生命。
澳洲塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）研究顯示，幼兒若長期吸入二手煙，頸動脈血管壁會變厚，且無法逆轉，對健康造成長期且嚴重影響。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言