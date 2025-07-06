高溫超過37℃！山東高校宿舍未裝冷氣 學生寧滯留超市避暑

近日，山東省煙台市連續高溫，網傳煙台南山學院東海校區學生宿舍未安裝空調，導致學生難耐酷暑，甚至有學生中暑暈倒被救護車送醫。7月5日，該校區工作人員回應媒體稱，中暑學生身體無大礙，校方正針對宿舍降溫問題商討解決方案。

據一名東海校區學生透露，連日高溫下，宿舍僅配備懸掛式小風扇，風力微弱且吹出熱風，難以緩解暑熱。學生們只能頻繁沖涼降溫，「但不到20分鐘又滿身是汗，昨晚2點多才睡著，早上6點就被熱醒」。另一名學生表示，宿舍缺乏有效降溫措施，夜晚只能硬熬。為躲避高溫，不少學生選擇在校內超市蹭空調，但因宿舍晚間關門，學生最晚只能在超市逗留至晚上9點多。

更有學生反映，校內曾發生學生因酷暑中暑暈倒，被救護車送往醫院的情況，引發關注。

針對學生反映的問題，煙台南山學院東海校區一名工作人員5日回應稱，部分宿舍樓因建築年限較長，電路承載能力有限，暫無法安裝空調。校領導已注意到學生訴求，正在積極商討解決方案。對於中暑事件，該工作人員確認確有學生因體質較弱中暑暈倒，但強調屬「極個別情況」，且學生身體已無大礙。

據煙台市氣象台7月2日發布的高溫黃色預警，受副熱帶高壓影響，7月3日至5日，煙台市大部分地區氣溫達35℃以上，局部地區超過37℃，高溫高濕導致體感悶熱。氣象部門提醒市民注意防暑降溫，減少戶外活動。

面對持續高溫，煙台南山學院東海校區表示將加快研究應對措施，為學生創造更舒適的學習生活環境。

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文章授權轉載自《香港01》