快訊

AI熱潮下資料中心鬧人才荒 「兩種職位」行情看漲

陸啟用W121航線 學者：回應賴清德「團結國家十講」

彈牙義大利麵不只好吃還有益 專家曝升糖指數比煮到軟時更低

聽新聞
0:00 / 0:00

高溫超過37℃！山東高校宿舍未裝冷氣 學生寧滯留超市避暑

香港01／ 撰文／陳進安
學生寧滯留超市避暑。（極目新聞）
學生寧滯留超市避暑。（極目新聞）

近日，山東省煙台市連續高溫，網傳煙台南山學院東海校區學生宿舍未安裝空調，導致學生難耐酷暑，甚至有學生中暑暈倒被救護車送醫。7月5日，該校區工作人員回應媒體稱，中暑學生身體無大礙，校方正針對宿舍降溫問題商討解決方案。

據一名東海校區學生透露，連日高溫下，宿舍僅配備懸掛式小風扇，風力微弱且吹出熱風，難以緩解暑熱。學生們只能頻繁沖涼降溫，「但不到20分鐘又滿身是汗，昨晚2點多才睡著，早上6點就被熱醒」。另一名學生表示，宿舍缺乏有效降溫措施，夜晚只能硬熬。為躲避高溫，不少學生選擇在校內超市蹭空調，但因宿舍晚間關門，學生最晚只能在超市逗留至晚上9點多。

更有學生反映，校內曾發生學生因酷暑中暑暈倒，被救護車送往醫院的情況，引發關注。

針對學生反映的問題，煙台南山學院東海校區一名工作人員5日回應稱，部分宿舍樓因建築年限較長，電路承載能力有限，暫無法安裝空調。校領導已注意到學生訴求，正在積極商討解決方案。對於中暑事件，該工作人員確認確有學生因體質較弱中暑暈倒，但強調屬「極個別情況」，且學生身體已無大礙。

據煙台市氣象台7月2日發布的高溫黃色預警，受副熱帶高壓影響，7月3日至5日，煙台市大部分地區氣溫達35℃以上，局部地區超過37℃，高溫高濕導致體感悶熱。氣象部門提醒市民注意防暑降溫，減少戶外活動。

面對持續高溫，煙台南山學院東海校區表示將加快研究應對措施，為學生創造更舒適的學習生活環境。

延伸閱讀：

杭州錄41.9℃創歷史新高　今明仍可能現極端高溫

日本多地炎熱「高溫爆錶」　33府縣發酷熱警報　東京52人中暑送院

文章授權轉載自《香港01》

超市 高溫

延伸閱讀

陸預測丹娜絲今晚至明晨 可能擦過或登陸台灣西部沿海

熱浪襲柏林 湖邊公園裸曬成民眾避暑日常

輕颱丹娜絲暴風半徑將擴大 嘉義以南、澎湖地區發布陸警

影／工人鋪設柏油中暑昏迷 台南警鳴笛開道即時送醫脫險

相關新聞

只為打賞直播主？26歲女連賣兩個親生子賺33萬 最終下場曝光

一名26歲大陸女子為了打賞直播主，接連賣掉了自己的兩個親生兒子，價格分別為4.5萬元（人民幣，約台幣18.1萬元）及3.8萬元（約台幣15.3萬元）。

高溫超過37℃！山東高校宿舍未裝冷氣 學生寧滯留超市避暑

近日，山東省煙台市連續高溫，網傳煙台南山學院東海校區學生宿舍未安裝空調，導致學生難耐酷暑，甚至有學生中暑暈倒被救護車送醫。7月5日，該校區工作人員回應媒體稱，中暑學生身體無大礙，校方正針對宿舍降溫問題商討解決方案。

他相親閃婚6天才知妻「日日昏睡」 40萬彩禮遭8惡媒人偷分走

廣東一名40歲男子經八個媒人介紹，與38歲相親對象見面後，隔天就領證結婚。男子支付10萬（人民幣，下同，約新台幣40萬元）彩禮，被...

「打到尿失禁」泰百萬網紅4歲在陸被拐 秀當年照尋親引關注

在抖音平台有近200萬粉絲的泰國網紅「Aurora在泰國（豆腐妹妹）」近日發片尋找在中國的親生父母。「豆腐妹妹」說，她...

廣州餐廳陳皮水1壺58元 結帳加11元水費 網批強制消費

廣州一位消費者近日在社交平台發文，指稱在知名餐廳翠園用餐時，明確表示不想點茶卻遭要求「必須選擇」，最終點了一壺58元的「...

面試難題！「牛奶倒入大海怎拿回來？」 他機智妙答秒被錄取

職場面試問題雖多變，但一般不離對工作能力的研判。然而，近日中國社群平台就流傳1條面試問題，指某大企業聘請產品經理，面試官向應徵者問「怎麼將倒入大海的牛奶拿回來」。問題一出即難倒眾多應徵者，但其中1人的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。