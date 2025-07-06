只為打賞直播主？26歲女連賣兩個親生子賺33萬 最終下場曝光

一名26歲大陸女子為了打賞直播主，接連賣掉了自己的兩個親生兒子，價格分別為4.5萬元（人民幣，約台幣18.1萬元）及3.8萬元（約台幣15.3萬元）。

警方調查後發現，女子第一次懷上孩子雖是意外，但因為錢很快因為打賞直播主花光，竟然想再靠賣孩子賺錢，開始找男人約會、發生關係，最終順利懷上第二個兒子後，就將孩子再度賣掉，情節引發大陸網友熱議。

陸媒報道，該名女子生於1999年，小學畢業之後就沒有上學，為了謀生，還沒成年就廣西來到福建打零工。女子打零工期間，與多名男子發生關係並懷孕。由於沒人願意負責，自己又沒錢做手術，女子將孩子生了下來。

孩子出生之後，女子沒有能力扶養，在房東的介紹下，認識了一戶想要孩子的人家，在2020年以4.5萬元將孩子賣給對方。

拿到錢之後，女子沈迷於在直播平台打賞直播主，很快將錢花光。女子又想再靠賣孩子賺錢，很快懷上第二胎，生下了一個孩子，這次她沒有找房東，而是自己找了仲介，在2020年以3.8萬元的價格將第二個孩子賣掉。

近日，該女子她涉及詐騙案被捕，警方才在她的手機中發現賣孩子的相關訊息。目前，女子的兩個孩子已經被救出，被安置在兒童福利院等待認養；女子則是因為詐騙罪與拐賣兒童罪被判刑5年2個月。

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文章授權轉載自《香港01》