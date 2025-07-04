大陸廣州25歲男模赴泰拍雜誌卻被騙至緬甸 中國使館：人已獲救

中國大陸廣東廣州一名25歲的男模受到合作過的老闆邀請，赴泰拍雜誌後失聯。6月13日，該名男子聯繫姐姐，表示自己被騙至緬甸。廣州、曼谷兩地警方對此事立案調查。7月4日，中國駐泰國大使館發文表示，前述男模已獲救。

大使館發文表示，中國公民衷某已獲救。中國駐泰使領館再次提醒我同胞警惕海外「高薪工作」陷阱，外國公民在泰工作須取得相應許可。

據早前報道，廣東廣州的衷女士表示，其弟弟接到曾經合作過的老闆的邀約，6月8日前往泰國拍攝雜誌封面，從廣州白雲機場飛抵泰國廊曼機場，隨後失聯。6月13日，園區的人讓男子給姐姐打視訊電話，男子稱自己被騙到了緬甸，眼神比較害怕、驚恐。家屬表示，弟弟電話中只說在緬甸，路過過KK園區，但沒敢透露具體在緬方位。

今年初，內地年輕演員「星星」（原名王星）亦被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區後獲救，引發全國關注。7月3日，王星女友為被騙男模發聲，並對網友做出幾點提醒：暑期到了，正是求職、實習、出遊的高峰期。大家一定要提高警惕，多關注身邊的家人朋友，尤其是學生和未成年人。

騙術在升級，不斷有針對各人的定製陷阱。以下幾個關鍵點務必留意： （1）不要聽信口頭承諾，去國外工作一定要辦理合法的工作簽 （2）熟人介紹也要警惕，儘可能多方核實 （3）行蹤透明，與家人朋友時刻保持聯繫 （4）護照不要交與任何陌生人 （5）相信直覺，察覺異樣及時撤退或求助

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文章授權轉載自《香港01》