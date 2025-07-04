28歲女取環手術慘釀子宮穿孔 被鑑定10級傷殘：身體被當臨床教學

大陸甘肅天水一名女子2年前進行「取環手術」，因醫生操作失誤釀致子宮穿孔，事後經鑑定構成10級傷殘。時至今日，女子仍十分氣憤地稱，差點被小小的手術害到沒命，身體亦並未完全恢復，手術醫生是一名進修醫生，「我的身體被當成臨床教學。」而目前正在等待法院的判決。

據《紅星新聞》報導，白女士是2名孩子的母親，2023年7月24日，時年28歲的她在安裝避孕環5個月後，因陰道流血前往醫院，檢查結果為宮頸炎性疾病、宮內避孕器下移，需要進行取環手術。

白女士表示，醫院當時安排了一名馬姓醫生，「本來還準備預約麻藥，但醫生稱這是一個小手術，不需要麻藥。」不過，取環時因疼痛難忍加上流血，手術不得不被終止。其後她又因氣短、噁心、發暈、瞳孔擴散等症狀被搶救。

白女士提供的相關證據顯示，在後續的治療過程中，醫院進行了子宮修補術、腹腔鏡下盆腔探查術、右側闊韌帶血腫清除術，術中診斷為，「失血性休克、子宮穿孔、闊韌帶血腫（右側）、宮內節育器異位等。」

白女士續稱，後來因出現閉經症狀，她被轉入上級醫院治療，進行了腹腔鏡盆腔粘連鬆解術、宮腔鏡節育器取出術、子宮內膜活檢術。「一個小小的取環手術，讓我差點連命都沒了。住院期間，我發現給我做取環手術的並不是醫院的醫生，最後才得知換成了一名進修醫生。」

白女士還說，「我2個孩子都是順產，腹部都沒有留下傷疤，現在因為當時的開腹手術，導致我腹部留下長長的一條傷疤，而且右側腹股溝現在仍有麻木、刺痛和異物感。」此事導致自己精神狀態不好，曾經一段時間經常失眠和做噩夢。

據今年6月18日的司法鑑定顯示，白女士子宮穿孔修補術後，構成10級傷殘。

涉事醫院副院長對此致歉，當時對患者病情、病史了解不全面，醫院將積極配合法院等部門，做好相關工作，維護患者的合法權益。目前，此事正在走司法程序依法審理中。

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文章授權轉載自《香港01》