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大陸男子酒店捉姦收情夫10萬「補償費」 法院以敲詐勒索定罪後改判

香港01／ 撰文：陳進安
捉姦現場。（中國新聞周刊）
捉姦現場。（中國新聞周刊）

2021年3月，大陸山東淄博男子路某某因當場發現妻子與劉某某的婚外情，並收取劉某某2.5萬元（人民幣．下同。約新台幣10萬元）的「補償費」，結果被法院以敲詐勒索罪判處有期徒刑6個月並罰款5000元（約新台幣2萬元）。經過多年申訴，2024年10月，淄博市中級人民法院改判路某某無罪，認定其行為不構成敲詐勒索罪。隨後，路某某的父親路先生以不當得利為由起訴劉某某，要求返還此前為求諒解而支付的2.5萬元（約新台幣10萬元）。7月2日，該案在淄博市張店區人民法院開庭，劉某某未出庭且拒絕返還款項。

據《中國新聞周刊》報道，路某某1991年出生，是一名外賣員。2021年3月28日，他在淄博市張店區一家酒店房間內，發現妻子張某（現已離婚）與劉某某裸體同處一室。憤怒之下，路某某拍下2人裸體影片，並與劉某某發生肢體衝突。隨後，路某某收取劉某某2.5萬元（約新台幣10萬元），卻因此被控敲詐勒索。

同年4月，劉某某報警並向公安機關報案，路某某於5月7日被刑事拘留。2021年11月，淄博市張店區人民法院認定路某某以裸體影片和暴力手段索要錢款，構成敲詐勒索罪，判處其有期徒刑6個月並罰款5000元（約新台幣2萬元）。路某某不服判決，提起上訴，但2022年3月被駁回。

路某某堅持申訴，山東省高級人民法院最終指令淄博中院再審。2024年10月，淄博中院改判路某某無罪。法院認定，劉某某與張某存在近3年的婚外情，其行為違背公序良俗，對事件發生負有重大過錯。2.5萬元（約新台幣10萬元）為劉某某主動提出作為補償，路某某在協商中雖有言語施壓，但並非以非法佔有為目的，不構成敲詐勒索罪。

據路某某的父親路先生透露，2021年5月，為幫助兒子爭取取保候審，他誤以為兒子違法，在派出所內向劉某某支付2.5萬元（約新台幣10萬元），劉某某隨後出具諒解書。路先生稱，這筆款項是因劉某某虛構事實導致兒子被拘留而支付的。在路某某被改判無罪後，路先生認為劉某某無權再佔有這筆款項，遂提起不當得利之訴，要求返還2.5萬元（約新台幣10萬元）。

7月2日，該案在淄博市張店區人民法院開庭。路先生的代理律師、河南澤槿律師事務所的陳貞表示，劉某某未出庭，但於1日提交答辯狀，稱2.5萬元（約新台幣10萬元）是路某某敲詐所得，其歸還屬於償還借款，且自己未毆打他人或強行索要錢款，因此拒絕返還。

陳貞律師表示，法院已通過公告送達方式通知劉某某開庭事宜，但其未到庭應訴。庭審結束後，法院將繼續組織雙方調解。而記者多次聯繫劉某某未果，其電話顯示正在通話中。

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文章授權轉載自《香港01》

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