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中國大陸甘肅幼稚園疑食物違規用添加劑 多名幼兒血鉛狂超標有人牙齒發黑

香港01／ 撰文：陳進安
一名幼兒牙齒上的黑色物質。（極目新聞）
一名幼兒牙齒上的黑色物質。（極目新聞）

7月4日，大陸甘肅省天水市麥積區褐石培心幼兒園被曝違規使用添加劑，導致多名幼兒血鉛異常，引發社會廣泛關注。據《極目新聞》報導，截至7月3日晚，西安市中心醫院已接收19名來自該幼兒園的患兒住院治療，部分幼兒血鉛值嚴重超標，最高達460μg/L，遠超正常範圍。

據報導，褐石培心幼兒園成立於2022年，位於麥積區褐石公館小區，是一所收費較高的私立幼兒園，年費超1萬元（約新台幣4萬元）。公開資料顯示，該園法定代表人為朱某琳，實際控制人為李某芳。目前，李某芳電話已關機，幼兒園相關電話無人接聽。

家長李女士透露，7月1日，她得知多名幼兒血鉛超標後，帶孩子到醫院檢查，結果顯示其子血鉛值達305μg/L，而她本人僅為25.3μg/L。另一名家長提供的檢驗報告顯示，其子血鉛值為292μg/L，部分患兒甚至超過400μg/L，屬重度超標。患兒此前普遍出現腹痛、嘔吐、頭暈、掉頭髮、流鼻血、牙齒發黑等症狀，部分家長表示，孩子早在去年就出現類似症狀，當時誤以為是腸胃炎，治療無效後未聯想到血鉛問題。

家長們懷疑，血鉛異常與幼兒園提供的餐食有關。孩子每天在園內用餐，包括早、中、晚三餐及加餐。據悉，相關部門已查封幼兒園食物樣本，但具體違規添加劑種類尚未公布。部分家長因擔心當地檢測結果不準確，選擇前往西安市中心醫院就診，目前該院收治的患兒中，約20餘名幼兒接受檢查，部分未住院。

醫療專家表示，血鉛超標對兒童健康危害嚴重，輕度中毒可導致食欲不振、腹瀉等症狀，重度則可能引發智力發育遲緩、貧血及神經系統損害。西安市中心醫院正在為患兒進行排鉛治療，首個療程包括抽血檢驗、輸液補充微量元素，後續需復查確定是否進行二次治療。

據央視新聞報導，7月1日，麥積區市場監管局和公安分局接到群眾反映後，迅速成立聯合工作組，開展流調溯源、醫療保障及調查處置工作。目前，涉事幼兒園負責人已被立案偵查，200多份檢測樣本送至甘肅省疾控部門覆檢，對相關監管部門的責任追究也在進行中。天水市政府工作人員表示，已收到市民反映，正進一步調查。

麥積區市場監督管理局工作人員透露，食物留樣已查封送檢，但具體添加劑種類需待調查結果。該事件目前仍在調查中。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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