Labubu私服訂製！蒙古袍版本超熱銷 還出口至英國

近日，潮流玩偶「Labubu」身穿蒙古袍的影片在各大社交平台掀起熱潮。7月3日，據陸媒周四（3日）報導，這些融合蒙古族元素的文創產品不僅在國內北京、上海、南京等地熱銷，還遠銷英國等歐洲國家，成為文化輸出的新亮點。

內蒙古呼倫貝爾、巴彥淖爾等多地的文創從業者表示，為Labubu設計蒙古服飾的風潮從今年四、五月開始興起。這些產品除滿足遊客現場購買需求外，線上銷售也呈上升趨勢。

巴彥淖爾的文創設計者王珠蘭透露，她因個人喜愛Labubu，結合家族從事的民族服裝設計經驗，嘗試為其設計蒙古袍並分享到網絡，意外獲得大量網友詢問。「近一個月我已製作了200多件蒙古袍，適配Labubu一代和三代搪膠娃娃，主要通過網路平台銷售，也接受訂製。」她說。

呼倫貝爾的文創店老板徐女士則從6月開始為Labubu設計蒙古袍，旨在讓草原蒙古族文化與潮流IP「Labubu精靈」碰撞出火花。她介紹，設計流程包括靈感構思、畫圖、修改到定稿，耗時約兩周。「我們推出了蒙古袍、蒙古裙、蒙古馬甲三個主題系列，均為限量或少量製作，確保獨特性和收藏價值。」徐女士表示，產品熱銷北京、上海、南京等地，部分預訂款式還出口至英國，助力呼倫貝爾文創走向國際。

另一位文創店主段女士笑稱：「Labubu穿上蒙古袍，真是入鄉隨俗！」多位從業者強調，他們僅設計服飾，商品圖中的Labubu玩偶僅用於展示，不對外出售。

在社交及電商平台搜索可發現，Labubu的蒙古族、藏族、苗族、壯族等少數民族風格服飾均有銷售，價格從十幾元到百餘元人民幣不等，多家店鋪付款人數超百人。據悉，訂製服飾價格多在100元左右。

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文章授權轉載自《香港01》