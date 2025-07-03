屋主還在掙裝修費！連日暴雨炸村莊 居民目擊5層樓房「整棟墜河」

中國大陸近日連日暴雨釀災，各地傳出多起險情與傷亡事故。其中，廣西百色市隆林縣一棟興建於河岸邊的五層自建房，於7月2日上午發生傾斜後整體倒塌，直接滑入河中。所幸房屋內無人居住，當地政府證實此次事故未造成人員傷亡。

根據陸媒「紅星新聞」報導，事發於隆林縣新州鎮某村，一名知情人士透露，該房屋在早上6點左右就已出現明顯傾斜，為避免砸傷路人，村民自發留守現場警戒。至7時左右，整棟建物突然倒塌。據悉，房主目前人在外地工作，為裝修費奔波，並未居住於屋內。

該名知情人也指出，近期連日大雨導致河水暴漲，疑似沖刷房屋地基，導致結構失穩。百色市氣象局此前已連續多日發布強降雨預警，提醒民眾防範災害。

除了廣西，河南省南陽市也因極端天氣傳出災情。6月30日晚間，西峽縣多地在短短3小時內降下超過200毫米豪雨，導致蛇尾河暴漲，多處道路損毀、民眾受困。當地緊急出動救援，目前已有2人成功脫困、8人失聯，搜救行動仍在持續。

根據一名在西峽縣老界嶺景區的遊客回憶，當晚雨勢急遽加大，民宿一度停電、手機訊號時不時斷掉，道路迅速積水，多輛車輛受困，其中還傳出孩童哭喊聲。他與友人協助繫繩救人，不久車輛就被洪水沖走。

大陸中央氣象台則於7月1日再次發布暴雨藍色預警，預測多個省份仍將面臨強降水、短時暴雨與雷暴大風等強對流天氣，籲請民眾提高警覺、儘量避免前往山區與河川邊活動，以策安全。

廣西房屋倒塌新聞一出，不少大陸網友替屋主感到可惜，「好慘…還在外打工賺裝修錢」、「多少人的一輩子才能掙到建房子的錢，一下子就沒了」、「只建了外殼，還好沒住人」、「往好點想要是裝修好了，住進去損失更大，說不定人都沒了」。

但也有人質疑該房屋建設選址問題，「水邊建房不能高，雲南也有雨季地基沖垮的」、「建在河邊沒法理解，我們這即使有建在河邊的，那個地基都是拿大石頭填的，連河岸都是用水泥澆築的」、「山裡還靠河道建房怎麼想的？」、「是不是因為離河也太近了，這就在河邊」。