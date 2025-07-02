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｢香港王思聰｣稱來港窮遊客沒水準 大陸網友斥：尖酸刻薄貪財嘴臉

香港01／ 撰文：趙觀祺
34歲百億富四代鍾培生直指：「大陸人帶18元（約新台幣72元）窮遊香港不好。」（IG：@khdcheung）
34歲百億富四代鍾培生直指：「大陸人帶18元（約新台幣72元）窮遊香港不好。」（IG：@khdcheung）

被稱為「香港電競之父」、「香港王思聰」的鍾培生，近日拍片稱來港窮遊的大陸客「沒文化、沒水準」，還說「帶18元（約新台幣72元）窮遊香港就不好﹗」其後，話題「香港富二代嫌棄大陸窮遊客」迅速登上微博熱搜，大量大陸網友不滿其言行，直斥他是「披着人皮的豬」、「尖酸刻薄人的貪財嘴臉」。

影片顯示，鍾培生身穿筆挺西裝在車內拍攝，「沒有國，哪有家。所以我很喜歡大陸朋友來港消費，超級懷念這個這個這個不要，其他的都幫我包起來。但港府搞些什麼垃圾KPI，給那些人窮遊，18元（約新台幣72元）來香港真的不要來了。」

鍾培生續指，來港窮遊的大陸客「沒文化、沒水準」，還隨地丟垃圾又在街上過夜，還阻礙一些麥當勞，「現在這麼多人上深圳消費，你拿18元來體驗。」他更稱，港府要堵住關口，讓港人去不了深圳就只能留港消費。

鍾培生還說，窮遊的就不要來了，「港府找清潔工去清理他們的垃圾，錢都輸光了！」

相關影片隨即在大陸網路掀起波瀾，網友熱議：

「支持自己組織人手去堵口岸。」

「這是王思聰被黑的最慘的一次。」

「尖酸刻薄人的貪財嘴臉。」

「有病就去看醫生了，過度吠。」

「現在只能陰陽怪氣了，真可憐啊。」

「本來簽了港澳遊，但最後決定只去澳門不去香港了。幹嘛去看他的白眼。」

「老實說這些貨只能靠這種言論博出位挺可憐的。」

「其實吧，大陸人去香港玩，大多都挺守規矩的，也是給香港帶人氣、促消費的。窮遊是種旅行方式，跟有沒有素質沒關係，憑啥因為人家花錢少就被這麽嫌棄？說實話，他這個人格局太小了。」

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文章授權轉載自《香港01》

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