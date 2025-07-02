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以電影《無雙》為作案靈感…四川男租冥幣廠造假美金 竟能騙過驗鈔機

香港01／ 撰文：孫聖然
大陸四川男子製造的假美金可「以假亂真」。（影片截圖）
大陸四川男子製造的假美金可「以假亂真」。（影片截圖）

大陸四川有疑犯以電影《無雙》的情節為作案靈感，通過借用冥幣印刷廠做掩護，進行假美金、假人民幣的製造與交易。當地警方日前偵破該宗案件並透露，其製造的部分偽鈔竟能騙過驗鈔機。

據《封面新聞》報導，四川南充警方介紹，2024年3月接獲匿名舉報稱，「有人將在南充進行一場偽鈔交易」，於是循線調查。3月16日，在偽鈔交易現場拘捕疑犯郭某、喻某等5人，並查出郭某、馮某龍兩大偽鈔製造集團。

警方指出，該案主謀以《無雙》的電影情節為作案靈感，通過冥幣印刷廠掩護跨國偽鈔製造。經查，2019年，郭某因非法持有槍支和偽鈔被判刑，出獄後又萌生製造偽鈔的發財夢。2021年年底，郭某邀約喻某等人借用冥幣印刷廠做掩護製造假美金，因多次嘗試失敗而停止。

2023年初，郭某、喻某又想方設法製作高清模板、購買高級設備，印製出約360萬（約新台幣1080萬元）假美金。2023年底，郭某、喻某在售賣假美金時認識了製造假人民幣的馮某龍。郭某向馮某龍提議將假人民幣銷售交於郭某、喻某的團伙，非法獲利按照三七分成，並以開網約車為掩護，多次在南充周邊進行假外幣、假人民幣銷售。

目前，該案已檢獲假美金150多萬（約新台幣450多萬元），假人民幣40多萬（約新台幣160ˇ多萬元），拘捕疑犯21名，搗毀偽鈔製造窩點6處，收繳製假設備3套，摧毀涉及四川、山東、廣西、福建等11個省份21名疑犯集原材料供應、偽鈔製造、分銷、使用於一體的犯罪網絡。目前案件已經移送起訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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