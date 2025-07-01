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陸客要求賠鞋錢3,200元逼哭店員！香港茶餐廳爆衝突 結局網友震驚

香港01／ 布萊恩／報導
示意圖／ingimage
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香港上環一間茶餐廳近日爆出糾紛，一段影片在網路瘋傳。一名女員工在送餐時不慎打翻飲料，濺到內地旅客的衣物與鞋子，即使當場道歉並主動提出「免單處理」，客人仍不滿，堅持要求賠償「鞋子原價」港幣780元（約新台幣3,200元），過程中還激動包圍店員、爭執超過一小時，最終女員工自掏腰包賠錢，事件才落幕。

爭執影片曝光　客人情緒激動要求「全賠」

根據一名女網友於Threads的爆料，事發當下她正好在場用餐。她指出，店員只是不小心將飲料打翻在桌上，飲品順勢流到對方身上，但女員工隨即致歉並表示該桌客人可全免餐費。然而對方依然不滿，要求女員工要「全額賠償衣服、褲子、鞋子、襪子的費用」。

從影片中可見，兩名穿著普通話的女客人情緒激動，其中一人指著友人的鞋子說，「你看看它這些黃色的，全都是白色的鞋，現在全濕了！」女員工無奈地問：「這雙鞋值多少錢？」對方回應，「780塊」，店員最後只好回應，「好，我賠780塊給妳」，現場氣氛才稍微平息。

鞋子實際價格遭起底　網友怒批：賠太多了吧？

網友根據影片中的鞋款查找，發現那雙疑似是FILA「FLUID 4」第四代運動鞋，雖然官方定價為人民幣780元（約港幣855元、新台幣3,500元），但目前已停產下架，在網購平台上價格多落在人民幣300～500元之間（約新台幣1,350～2,250元），許多人質疑根本不是原價購入，「根本唬人」、「穿過還能算原價？賠折舊價才合理」。

網友炸鍋：人格問題還是合理索賠？

這起事件在網路上引起兩派論戰，批評者認為，「穿過的東西本來就有折舊，怎麼可以要求原價？」、「大吵大鬧太難看，搞得像勒索一樣」、「就算真的要賠，也應該由公司賠，不是員工掏腰包」、「員工只是工作中的意外，這樣對她太不公平」。不過，也有人支持賠償，「弄髒別人的東西，本來就該賠」、「如果是精品包、貴重品呢？不能因為對方激動就說她錯」、「員工弄壞東西，公司沒出面，只好自己處理」。

員工賠償合理嗎？法律怎麼說

根據香港《僱傭條例》規定，若員工在工作期間損壞公司財物，每次最多只能扣除港幣300元（約新台幣1,230元），而且不得超過該期工資的1/4。但若是因員工疏忽導致公司需對第三方賠償損失，公司有權向員工追償。

不過本案中，店家並未出面承擔責任，而是由女員工自行賠償給客人，是否違反勞工權益，也引起不少討論。

由 @isabellathatgirll 發佈
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文章授權轉載自《香港01》

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