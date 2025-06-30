店主稱似鹹味起司！大陸四川咖啡店推肥腸拿鐵 網友：好喝到當場升天

繼雲南有咖啡店推出螞蚱拿鐵、竹蟲美式，四川有咖啡店近期推出了肥腸拿鐵，引起網友熱議，有人懷疑店家製造噱頭，也有人提出想去打卡嘗試。

《大皖新聞》、《封面新聞》報導，咖啡店負責人張宇馳介紹，一杯肥腸拿鐵售價32元人民幣（約新台幣128元），許多外地遊客慕名而來品嚐。目前店內推出3個級別，顧客可根據自己接受程度選擇，可以先將咖啡攪拌，讓肥腸汁和咖啡液充分混合，喝一口咖啡後再品嘗一口肥腸，味道更加豐富，「鹹甜的一個口味，類似於鹹味起司」。

咖啡師稱，肥腸拿鐵的原材料取自江油美食「紅燒肥腸」，每天店內都會先過濾出紅燒肥腸汁，「我們精準加入6克肥腸汁，這是我們經過反覆調試後決定的用量，既能品嘗到肥腸的美味，又不破壞咖啡原有的香味，大多數人都能接受」。

負責人介紹，肥腸拿鐵其實是咖啡店去年開業時推出的限時產品，一度下架，直至近期再度爆紅才重新改良再次推出。至於為何會推出這款混搭咖啡，他則稱咖啡店開業時，希望通過一些另類的產品給新店做推廣，「同時想推廣一下家鄉，我們這既是李白的故鄉，燒肥腸也是我們這最出名的美食，所以想做一個聯合」。

對於肥腸與咖啡的配搭，不少網友質疑這種口味難以讓人接受，負責人則稱，兩種食材並非簡單的混合，咖啡中的肥腸是從當地一間知名肥腸餐飲店入貨，本身肥腸的鹵汁是鹹香，為了咖啡的適口性，該店有調整及改良過肥腸拿鐵的口味。

至於肥腸拿鐵定價32元（約新台幣128元），該負責人稱，定價是符合產品價值，肥腸的價格比較透明，其所選用的牛奶和咖啡豆的品質較好。負責人透露，每天都會有不少顧客特意趕來打卡，由於肥腸都是每天入貨，所以數量有限，顧客可以提前聯繫預定。

負責人介紹，該店近期推出肥腸咖啡挑戰，「推出了入門、進階和終極3個檔位的挑戰，等級越高，『肥腸味』越重」。同時，他們還為慕名而來的顧客免費提供江油的寶藏肥腸地圖，讓更多的顧客品嘗江油的美食。

網民看法： 愛肥腸和愛拿鐵的都吐了 喜歡肥腸也喜歡拿鐵，但是這個肥腸拿鐵你是認真的嗎 肥腸拿鐵 好喝到當場升天 那不差豬潤和粉腸了 加點鹽煮生料咖吧 老婆餅沒老婆，肥腸拿鐵是真有實料.好歹也是名副其實，給個好評吧 可以超越的估計只剩下佛跳牆特調之流了 中西合璧啊！ 肥腸咖啡，重口味 真有人會點來喝嗎？還32一杯

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文章授權轉載自《香港01》