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河北石家莊地鐵2男子穿病人服、扮綠巨人滋擾乘客 遭行政處罰

香港01／ 撰文：許祺安
石家莊地鐵2男子穿病號服、扮綠巨人滋擾乘客。（影片截圖）
石家莊地鐵2男子穿病號服、扮綠巨人滋擾乘客。（影片截圖）

綜合陸媒報導，大陸一名26歲男子與一名18歲男子，為博流量在石家莊地鐵上身穿病人服、綠巨人連體衣大聲喧鬧、蹦跳走動，滋擾乘客。公安已依法對2人予以行政處罰。

網傳流傳影片顯示，2名男子分別穿著病人服、綠巨人連體衣，在地鐵車廂內奔跑兼大喊大叫。據報導，2人持續拍攝了1個鐘的惡搞影片。還有目擊者表示，期間未有工作人員及時勸阻，部分乘客因受驚嚇選擇下車。

據石家莊軌道交通通報：2025年6月28日14時40分許，史某某(男，26歲)和趙某某（男，18歲）為博取網絡流量，在石家莊地鐵1號線列車車廂內身著病號服和綠巨人連體衣互相拍攝，並大聲喧鬧、蹦跳走動，引發乘客恐慌躲避，擾亂公共交通工具上的秩序，造成不良社會影響。公安機關已依法對史某某、趙某某予以行政處罰。

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文章授權轉載自《香港01》

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