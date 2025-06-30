太火爆！LV「巨輪」成上海新地標 遊客瘋狂湧入

近日，路易威登（LV）全新概念「路易號巨輪」在上海靜安南京西路商圈正式啟幕，立即成為上海市民打卡的新地標。

據澎湃新聞報導，最近五天，「巨輪」吸引了海量客流。儘管連日高溫，卻沒有阻擋人們打卡的熱情，客流如潮水般從四面八方湧來。尤其在夜晚，熱浪消退，這裡變得格外擁擠，四周道路摩肩接踵。

旁邊的星巴克臻選上海烘焙工坊，29日中午就開啟限流模式，顧客需排隊等候進場。自從LV「巨輪」揭幕以來，星巴克持續以位置優勢迎來大量客流，直到晚上9點仍有不少顧客點餐。

作為「巨輪」所在地的「興業太古匯」，這兩天也迎來客流高峰，南北通道設置了隔離欄引導客流。服飾店、電子產品店都有不少顧客光顧，餐飲店外不少人在排隊，茶飲店更是爆單。 29日下午3點，商場內的阿嬤手工小程式點單頁顯示，前方130杯製作中，去茶山也顯示127杯製作中。

根據每日經濟報導，6月28日起，《路易威登非凡之旅展覽》將從上午10時到晚上10時，免費對外開放。要注意的是，不論是展覽還是餐廳，都需要提前在微信小程式上預約方可入內。

目前，展覽7月之前的名額已經全部約滿，餐廳更是直到7月下旬都被訂滿。

「路易號」空間設置在興業太古匯商場內部，外側裝修成金屬郵輪造型並裝飾金屬Monogram印花，而最頂部的樓層則是品牌傳統的硬箱輪廓。「路易號」計畫投資規模宏大，總面積1,600平方米，長114.5米、高30米，細節感滿滿。

「路易號」內部是一個三層複合型體驗空間，一層和二層舉辦路易威登全新展覽《非凡之旅》，二層為品牌精品店，三層設有路易威登咖啡館。整體空間開創性地融合「首發+首展+首秀」三種業態。靜安區相關人士披露，「路易號」至少會在上海「停泊」兩年。

對許多人來說，這在某種程度上算是「靴子落地」。自興業太古匯近年開啟定位調整，有關路易威登是否入駐的傳聞不時在社群媒體上流傳。在2025年1月重啟村上隆合作系列後，路易威登已經在「路易號」同址鋪設大型戶外廣告。

目前「路易號」內部最重要的計畫是「非凡之旅」回顧展。在此展出超過140件展品，涵蓋19世紀的硬箱以及文件資料，以及進入21世紀後推出的時裝和手提包。它在1854年成立，但直到1998年Marc Jacobs發布女裝系列後，才逐漸成為一個綜合性的奢侈品牌。