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大陸｢冰城｣哈爾濱罕見高溫！大學宿舍無冷氣 學生赤膊乘涼搭帳篷睡覺

香港01／ 撰文：孫聖然
難耐暑熱的學生夜晚紛紛在樓走道乘涼，以及在宿舍樓下搭帳篷睡覺。（九派新聞）
難耐暑熱的學生夜晚紛紛在樓走道乘涼，以及在宿舍樓下搭帳篷睡覺。（九派新聞）

中國大陸被譽為「冰城」的哈爾濱，近日出現攝氏30多度的高溫天氣，當地有大學未安裝空調，難耐暑熱的學生夜晚紛紛在宿舍樓走廊乘涼，以及在宿舍樓下搭帳篷睡覺，引發廣泛關注。

據《九派新聞》報導，周三（6月25日），有網友發布影片稱，位於哈爾濱的黑龍江東方學院宿舍樓的男學生們，因天氣炎熱，夜晚在宿舍樓走廊和樓下「打地鋪」休息。影片顯示，多名穿着短袖短褲的男學生，搬凳坐在樓走廊處納涼，也有學生在販賣機上購買冰凍飲品。而在宿舍樓下空地和樓頂天台，不少男生只穿短褲，赤膊躺在涼席上。

有男學生表示，最近天氣較為炎熱，「體感溫度有37-38℃」，宿舍內未有安裝空調和風扇，「一動就出汗，不動也出汗，晚上也睡不着。」由於宿舍斷電，夜晚無法使用風扇，「就更睡不着了」。亦有女學生稱，由於夜晚比較熱，她們將手腳放在水盆中降溫。

當中，亦有受不了暑熱的學生選擇在學校附近酒店住。有學生說，由於周圍大學比較多，酒店全部訂滿，「我們隔壁宿舍全空了搬去酒店。4公里外的酒店又很貴，價格達到了300元人民幣（約新台幣1200元）。」該學生還說，目前已向宿舍管理員、導師反應相關情況，他們建議學生們使用冰塊降溫。

對此，學校工作人員表示，今年是近年來最熱的一年，哈爾濱本地人，都很少見這麽熱的天氣，建議同學們換夏涼被、使用電池型電風扇。至於是否會安裝空調，工作人員說，「要看學校的計劃和安排。」

黑龍江氣象台周一（6月23日）發布高溫預報，預計6月23日-28日，黑龍江省大部分地區氣溫持續偏高，最高氣溫超過30℃，部分市縣可達35℃-37℃。6月25日，哈爾濱氣溫為23℃-36℃。

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文章授權轉載自《香港01》

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