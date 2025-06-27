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網友稱「嚇壞了」！ 大陸廣州50名白衣人凌晨夜行 官方：在進行禁食

香港01／ 撰文：孫聖然
大陸廣州市花都區芙蓉嶂風景區附近，一群人集體穿着白衣在道路上排隊夜行。（新京報）
大陸廣州市花都區芙蓉嶂風景區附近，一群人集體穿着白衣在道路上排隊夜行。（新京報）

大陸廣州驚現一群白衣人，凌晨在街頭行走，有網友直呼「乍一看嚇壞了」。當地官方對此表示，上述人群當時在進行「辟穀」（一種禁食五穀雜糧的行為），他們的年齡均為60歲以上。

綜合陸媒報導，事發於周二（6月24日）凌晨4時許，在廣州市花都區芙蓉嶂風景區附近，一群人集體穿着白衣在道路上排隊夜行。

閉路電視畫面在網路流傳後引發關注，對此，花都區官方人士回應，警方和社區已到場調查，上述人群在進行「辟穀」，涉事人員合共50多人，均為60歲以上的長者。

有知情人士介紹，「他們是朋友叫朋友這樣過來的，就住在酒店，辟穀6、7天都不吃東西的，過了7天後，這一天就約在凌晨3、4點出來活動。」

知情人士續指，他們身着的白色衣服為統一制服，因天氣冷用酒店毛巾遮住衣服上的字。而當日凌晨外出屬內部約定。目前，他們已經全部離開芙蓉嶂風景區。

公開資料顯示，辟穀又稱卻穀、絕穀、絕粒等，是一種源於道家養生的傳統方法，意為在一定時間內斷食，以此達到減肥甚至治病的目的。

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文章授權轉載自《香港01》

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