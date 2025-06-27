快訊

澎湖阿家生蠔遭勒令停業...老闆賭氣不起爐灶 縣府回應了

6月30日虎爺生日！把握求財、認契父禮儀禁忌 參拜留一物讓祂記住你

女牙醫出借1500萬反遭爆打痛毆 竹聯幫靜安會6人遭逮偵訊中

聽新聞
0:00 / 0:00

爸爸撐傘抱兒子放學畫面超暖 細看雨傘位置全網笑翻：根本沒撐到

香港01／ 撰文／喬納森
爸爸照顧孩子時常鬧出笑話。示意圖/ingimage
爸爸照顧孩子時常鬧出笑話。示意圖/ingimage

爸爸照顧孩子時常鬧出笑話！過去的父親節香港有父親撐傘時沒有遮到兒子，成為全城熱話，怎料中國大陸有爸爸也犯下同一錯誤，在滂沱大雨下，他邊撐傘邊手抱兒子，在雨中前行，雖然有爸爸撐傘實屬幸福的事，可是爸爸卻十分大意，沒有遮到兒子的頭。有網友拍下影片，在網上瘋傳，引來不少網友討論。有人笑言「兒子有回家就好」。

有網友在Threads上發片，當時正下著大雨，父親左手撐傘，右手抱住揹上書包的兒子，兒子伏在他身上，父親抱子在雨中前行的畫面看似幸福，但細看下原來雨傘沒有遮到兒子的頭，兒子只有低頭避雨。原po表示「好消息：爸爸撐傘來接我了；壞消息：沒遮到頭」，影片笑翻網友。

影片網瘋傳　網友：兒子有回家就好

不少網友留言，「媽媽問：書包有濕嗎？；爸爸答：放心好安全」、「小朋友沒有危險時，爸爸就是最大的危險」、「孩子終於懂網路講的：分不清楚雨水還是淚水」、「爸爸帶娃總不讓人失望」、「兒子有回家就好」。

有人也讚「好爸爸」

有人也讚「好爸爸」、「孩子看來起碼小三小四，體重加上書包有個40公斤，單手抱兒子，同一只手拿雨傘，有點手忙腳亂不奇怪吧」、「至少爸爸還記得要抱小孩回家，我媽媽在我上幼稚園的時候，我還沒上車她就開走了」。

延伸閱讀：

港夫婦Brian移居日本8個月提早回港　拍片講2大原因　網友斥懶散

中環仙氣女「上身這樣穿」打卡！後方巴士司機舉動成焦點：俏皮了

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

爸爸撐傘抱兒子放學畫面超暖 細看雨傘位置全網笑翻：根本沒撐到

爸爸照顧孩子時常鬧出笑話！過去的父親節香港有父親撐傘時沒有遮到兒子，成為全城熱話，怎料中國大陸有爸爸也犯下同一錯誤，在滂沱大雨下...

孕婦日飲2杯奶茶患妊娠高血壓致早產 網友：沒有自控力就別生

懷孕期間，孕婦需要特別注意飲食。懷孕32周的李女士，因懷孕期間不愛喝水，一天內卻能喝一兩杯奶茶，導致患上妊娠高血壓，孩子早產僅3斤2兩重（約1.6公斤）。

外賣員救跳河男稱「訂單要超時了」後離開：單可遲送 命不能耽誤

6月22日晚，大陸青海西寧城西區文亭巷附近發生驚心動魄的一幕。一名男子從橋上跳入湟水河，幸被美團外賣員韓鵬和退伍軍人劉奎業聯手救起。兩人英勇事跡迅速傳開，感動無數市民。值得一提的是，當時韓鵬留下了一句「訂單要超時了」，便趕去完成配送。事後他表示：「單子可以遲送，生命不能耽誤。」

男子毆妻後發生性關係被告強姦...檢方審查 婚內強姦如何界定？

內蒙古一名40歲男子毆打妻子後，與其發生性關係，翌日卻被妻子以強姦為由報警。目前，案件已處於檢方審查起訴階段。男子姐姐對此十分疑惑，「夫妻同房怎麽能算強姦?」 據《大皖新聞》報導，今年40歲的劉軍是

想吃荔枝遭拒！8歲竟偷偷網購26箱高檔「妃子笑」 1原因獲賠3倍賠償

小孩為報復父母而豪購26箱荔枝，結果意外打假？山東1名8歲男童因想吃荔枝而家人拒買，竟偷偷網購26箱高檔「妃子笑」荔枝，共計逾1萬元人民幣（約4.1萬台幣），家長發現商家尚未發貨，申請退款遭拒。結果貨到時，父親開箱發現商家發來的是次級的「桂花香」，再要求退款未果，商家給出的解釋更令人傻眼。事件經內媒介入後市場監管部門介入調查，有大陸律師指商家做法更涉及虛假宣傳，按《消費者權益保護法》，應作消費金額的3倍賠償。

「百萬港幣」未申報！現金全塞褲裡 她入境遭海關攔查

近日，羅湖海關查獲有旅客在身上藏匿114.2萬港元，企圖入境香港。．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。