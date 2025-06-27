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爸爸撐傘抱兒子放學畫面超暖 細看雨傘位置全網笑翻：根本沒撐到
爸爸照顧孩子時常鬧出笑話！過去的父親節香港有父親撐傘時沒有遮到兒子，成為全城熱話，怎料中國大陸有爸爸也犯下同一錯誤，在滂沱大雨下，他邊撐傘邊手抱兒子，在雨中前行，雖然有爸爸撐傘實屬幸福的事，可是爸爸卻十分大意，沒有遮到兒子的頭。有網友拍下影片，在網上瘋傳，引來不少網友討論。有人笑言「兒子有回家就好」。
有網友在Threads上發片，當時正下著大雨，父親左手撐傘，右手抱住揹上書包的兒子，兒子伏在他身上，父親抱子在雨中前行的畫面看似幸福，但細看下原來雨傘沒有遮到兒子的頭，兒子只有低頭避雨。原po表示「好消息：爸爸撐傘來接我了；壞消息：沒遮到頭」，影片笑翻網友。
影片網瘋傳 網友：兒子有回家就好
不少網友留言，「媽媽問：書包有濕嗎？；爸爸答：放心好安全」、「小朋友沒有危險時，爸爸就是最大的危險」、「孩子終於懂網路講的：分不清楚雨水還是淚水」、「爸爸帶娃總不讓人失望」、「兒子有回家就好」。
有人也讚「好爸爸」
有人也讚「好爸爸」、「孩子看來起碼小三小四，體重加上書包有個40公斤，單手抱兒子，同一只手拿雨傘，有點手忙腳亂不奇怪吧」、「至少爸爸還記得要抱小孩回家，我媽媽在我上幼稚園的時候，我還沒上車她就開走了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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