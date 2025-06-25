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孕婦日飲2杯奶茶患妊娠高血壓致早產 網友：沒有自控力就別生

香港01／ 撰文：林芷瑩
中國大陸河南有孕婦幾乎每天都喝2杯奶茶，導致早產。示意圖／ingimage
中國大陸河南有孕婦幾乎每天都喝2杯奶茶，導致早產。示意圖／ingimage

懷孕期間，孕婦需要特別注意飲食。懷孕32周的李女士，因懷孕期間不愛喝水，一天內卻能喝一兩杯奶茶，導致患上妊娠高血壓，孩子早產僅3斤2兩重（約1.6公斤）。

大陸河南廣播電視台民生頻道《大參考》報導，李女士近日因為頭暈噁心去醫院檢查，被診斷為妊娠高血壓。河南省中醫院婦產科主任醫師辛琰琰介紹，經了解，28歲的李女士在懷孕期間不愛喝水，幾乎每天都喝一兩杯奶茶，導致高血壓提前出現，繼而早產，更曾因不忌口2次被送入ICU搶救。

辛琰琰指出，奶茶有奶蓋、奶油，均含有反式脂肪酸，吸收到血液中無法分解排出，沉積後極易導致血管阻塞，「媽媽的血管堵了，孩子不是斷水斷糧斷氣了？早產也必須讓她先出來」，並提醒各位孕婦「健康飲食遠比你想象的更重要」。

網友看法：

這種都不控糖嗎？投胎真是個技術活，心疼孩子

還喝奶茶，不說妊糖啥的，你都不怕感染李斯特菌嗎？

都進ICU2次了，這孩子好慘

不忌嘴，2次進ICU？？？？這個孩子要不咱們不生了？

之前最經常聽老人說就是懷孕一個人吃兩個人補，現在是一個人瞎吃，兩個人受罪

沒有自控力的人別生孩子行嗎

沒做好當父母的準備就不要生

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文章授權轉載自《香港01》

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