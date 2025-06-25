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外賣員救跳河男稱「訂單要超時了」後離開：單可遲送 命不能耽誤

香港01／ 撰文：陳進安
男子突然跳入湟水河中，獲兩人合力救起。（中原網）
男子突然跳入湟水河中，獲兩人合力救起。（中原網）

6月22日晚，大陸青海西寧城西區文亭巷附近發生驚心動魄的一幕。一名男子從橋上跳入湟水河，幸被美團外賣員韓鵬和退伍軍人劉奎業聯手救起。兩人英勇事跡迅速傳開，感動無數市民。值得一提的是，當時韓鵬留下了一句「訂單要超時了」，便趕去完成配送。事後他表示：「單子可以遲送，生命不能耽誤。」

據了解，事件發生在當晚20時40分左右。30歲的撒拉族小夥韓鵬是一名美團眾包騎手，當時正路過文亭巷送單，發現一名男子坐在大橋護欄上，行為異常。韓鵬準備上前詢問時，男子突然跳入湟水河中。韓鵬立即報警，扔下手機，跳入冰冷的河水中施救。湟水河因連日大雨水流湍急，落水者被沖出十多公尺遠，腿部受傷且體重較重，韓鵬獨自施救困難重重。

關鍵時刻，退伍軍人劉奎業挺身而出，跳入河中與韓鵬合力將落水者拖上岸。確認落水者無生命危險後，兩人擰乾衣服上的水，匆匆離開。韓鵬留下了一句「訂單要超時了」，便趕去完成配送，而劉奎業也默默離去。韓鵬事後表示：「單子可以遲送，生命不能耽誤。」他最終仍按時完成訂單。

據目擊者透露，落水男子疑似飲酒，意識清醒但腿部受傷無法動彈。西寧市第二人民醫院確認，該男子22日晚入院，診斷為盆骨骨折及下肢多處受傷，目前病情穩定，仍在治療中。

劉奎業回憶當時情景時說：「退伍不褪色，救人是我的本職。」韓鵬也表示，若無劉奎業及時相助，單靠他一人難以救人成功。

兩人的善舉獲得社會廣泛讚譽。6月25日，西寧城北區委文明辦與火車西站街道辦事處為韓鵬和劉奎業頒發榮譽證書，表彰他們見義勇為的精神。城北區文明辦表示，正整理資料宣傳兩人事跡，弘揚正能量。美團平台也為韓鵬申請「先鋒騎手」稱號及獎金，以表彰其義舉。

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文章授權轉載自《香港01》

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