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想吃荔枝遭拒！8歲竟偷偷網購26箱高檔「妃子笑」 1原因獲賠3倍賠償

香港01／ 撰文：李納德
白先生的8歲兒子網購買了26箱「妃子笑」荔枝，但來的是次級的「桂花香」。（微博影片截圖）
白先生的8歲兒子網購買了26箱「妃子笑」荔枝，但來的是次級的「桂花香」。（微博影片截圖）

小孩為報復父母而豪購26箱荔枝，結果意外打假？山東1名8歲男童因想吃荔枝而家人拒買，竟偷偷網購26箱高檔「妃子笑」荔枝，共計逾1萬元人民幣（約4.1萬台幣），家長發現商家尚未發貨，申請退款遭拒。結果貨到時，父親開箱發現商家發來的是次級的「桂花香」，再要求退款未果，商家給出的解釋更令人傻眼。事件經內媒介入後市場監管部門介入調查，有內地律師指商家做法更涉及虛假宣傳，按《消費者權益保護法》，應作消費金額的3倍賠償。

8歲仔網購26箱「妃子笑」荔枝

山東聊城家長白先生日前向河南電視台求助，指今年4月28日時，8歲兒子想吃荔枝，他見當時價格較貴便沒買，結果兒子偷偷網購1款名叫海南「妃子笑」的高檔品種荔枝，更買了26箱，每箱5斤399元人民幣（約1639台幣），合共10,369人民幣（約4.26萬台幣）。

商家拒退款兼發平價「桂花香」

白先生第二天早上發現訂單時，商家並未發貨，他申請退款卻遭拒絕。他知道兒子出於報復，但收到貨時卻哭笑不得，因為妃子笑正常表面應該帶刺，來的卻非真貨，而是一般表面較平滑的「桂花香」荔枝，1斤的價格差了8倍，認為商家是欺騙消費者。他全程錄製開箱影片，向賣家了解時，對方反說收到的訂單是26箱「桂花香」。

事發1個月，他仍留着26箱荔枝，但家中冰箱空間有限，部份荔枝已變壞。當地的市場監管部門已就虛假宣傳立案調查，又指目前商家只願賠4,000元人民幣（約1.6萬台幣），雙方未達成共識。

大陸律師質疑涉虛假宣傳

內媒《瀟湘晨報》就事件向河南澤槿律師事務所主任付建查詢，他認為商家明顯未按約定提供商品，已構成違約。另外商家亦涉嫌作「虛假宣傳」，按《消費者權益保護法》，應作消費金額的3倍賠償。而不管貨物對不對辦，8歲孩子本身不具備民事行為能力，家長要求退款有充分依據。

網民認為不論男童是否理虧，但商家提供其他品種一定有問題，「不管比訂的貨貴不貴，你名不副實就得退，而且還得退一賠三」、「小子也是個人才，那麼多店不選，還選個黑店」、「這小子是個天生的職業打假人」。

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文章授權轉載自《香港01》

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