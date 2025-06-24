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「百萬港幣」未申報！現金全塞褲裡 她入境遭海關攔查
近日，羅湖海關查獲有旅客在身上藏匿114.2萬港元（約新台幣430萬），企圖入境香港。
海關總署消息，羅湖海關人員監管出境內地的旅客時，發現一名女性旅客進入海關監管區未向海關申報，且神情異常，隨即上前攔截檢查。
經檢查，海關人員在該旅客腰腹部查獲放在束腹褲（塑身褲）內且使用橡筋固定的大量未申報港幣。
海關提醒，根據相關規定，15天內攜帶港幣首次出境時，限額為等值5000美元（約新台幣14.7萬），超出額度的海關不予放行。如確需攜帶超出限額的大量現鈔，應事先到外匯管理部門或銀行申領攜帶外匯出境許可證。
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文章授權轉載自《香港01》
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