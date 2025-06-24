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天價麵館？杭州一碗麵近2500元惹議　店主：每天賣出很多份

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大陸一名博主在用葉雕作品換一頓飯的挑戰中，遇到一家一碗麵售價人民幣558元（下同，約新台幣2418元）的麵館，店主拒絕博主用作品換麵在網上引發爭議。圖／葉來香影片截圖
大陸一名博主在用葉雕作品換一頓飯的挑戰中，遇到一家一碗麵售價人民幣558元（下同，約新台幣2418元）的麵館，店主拒絕博主用作品換麵在網上引發爭議。圖／葉來香影片截圖

陸媒《九派新聞》報道，大陸一名博主在用葉雕作品換一頓飯的挑戰中，遇到一家一碗麵售價人民幣558元（下同，約新台幣2418元）的麵館，店主拒絕博主用作品換麵在網上引發爭議。後續店主回應事件稱，挑戰影片從頭到尾都有劇本，生意並未受到影響，售558元的麵每天能賣很多份。

大陸一位擁有約四百萬粉絲的博主「葉來香」在一次用葉雕作品換一頓飯的挑戰中，想用作品換一碗價值558元的麵食，但被店主拒絕，而店主只做有錢人生意的言論也引發爭議。

店主吳先生回應陸媒表示，近兩月與二十多位探店博主合作，博主「葉來香」也是其中一位，這條「探店」影片從頭至尾都有劇本，但他卻因此遭受網暴，一天接到上百個騷擾電話。

據報道，該麵館的菜單顯示，麵食分為杭幫面和「拌川之王」，從38元至558元價格不等，售價558元的麵食里含黃鱔、基圍蝦和小鮑魚。

店主表示，定價是自己的自由，吃不吃是客人的權利。影片中558元一碗的面，每天能賣很多份，「定價高不是為博流量，我認為我的廚藝值這個價格，否則不會留下這麼多回頭客」。

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文章授權轉載自《香港01》

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