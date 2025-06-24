我騙了詐騙集團1900元！女大生接電騙反將一軍還倒賺：他們還求我別曝光

「刷單」、「猜猜我是誰」、「冒充中國官員」等電話詐騙手法層出不窮，大家一定要提高警覺！最近大陸一位女大生接到詐騙電話，立刻察覺有鬼，機警用DeepSeek查證對方身份，確認是詐騙後，竟然反將一軍，靠著一連串「神操作」成功從詐騙集團手中騙走了425人民幣（約新台幣1,900元）。她之後也有報警處理，還獲得員警稱讚。不過她的銀行帳戶也因為資金流涉及詐騙集團而遭到凍結，因此她也提醒大家，「千萬不要學我！」

這名女大生日前在小紅書發影片分享經過，笑說，「110嗎？我要報警，我騙了境外詐騙集團400多塊…」還爆料自己「坑了詐騙犯一筆，結果他們還拜託我別把事情發上網」。

詐騙來電演很大 她將計就計成功反詐

她回憶，某天下午突然收到微信訊息，對方自稱是她五年前報名網課的某個機構，說要退還學費。她就加了對方的企業帳號，對方接著傳來一個網址，叫她貼到瀏覽器下載一個軟體。她覺得不對勁，上網查了一下，發現那個軟體早就被列為詐騙工具，當下立刻提高警覺。

意識到遇上詐騙，她乾脆決定「反向操作」，假裝相信對方，加入對方的群組「陪他們玩」。她描述那個群組像是精心設計的騙局，有很多人扮演不同角色互相搭配，好像在演出一場大型詐騙劇，「真的超像NPC演戲給你看」。

詐騙集團先轉帳給她 讓她「嚐甜頭」

為了博取她的信任，詐騙集團先轉給她205人民幣(約917元新台幣)。她一度猶豫要不要收手，但對方持續誘導她進行下一步，表示如果繼續操作，還能拿到更多退費。她按照流程做了，再次拿到220人民幣(約983元新台幣)。錢一到帳，她立刻退出群組並報警處理。

雖然有報警 但帳戶還是遭凍結

雖然女大生成功將詐騙犯耍了一波，還獲得警方稱讚機智，但因為整起事件牽涉到詐騙資金流向，她的銀行卡也被凍結了一個月。她呼籲大家接到可疑電話要「不聽、不信、不轉帳」，並強調「真的不要學我這樣做，雖然看起來很爽，但後果其實不輕鬆」。

她也補充，後來DeepSeek提醒她，「黑吃黑」這種行為本身也有可能觸法，與其冒險，不如乖乖報警，讓警方依法處理。

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