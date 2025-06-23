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女學護插尿管時疑遭掃背胸襲 5旬病人否認非禮罪受審

香港01／ 撰文：陳蓉
被告王顯平否認1項非禮罪受審。(陳蓉攝)
被告王顯平否認1項非禮罪受審。(陳蓉攝)

54歲男病人涉2023年在瑪嘉烈醫院的病房，非禮一名女學護。他否認1項非禮罪，案件今（23日）於西九龍裁判法院開審。當事人出庭作證時表示，當時男病人無法排尿，因此替他插尿管。當她進行醫療程序時，男病人一開始捉住她的手臂，其後用左手掃她的背脊和右邊胸部，更稱：「我摸妳是因為我看得起妳。」辯方盤問時指，男病人被插管時，因感到痛楚大叫，期間沒有非禮事主，當事人庭上表示不同意。

被告王顯平（54歲，無業）被控於2023年11月16日，在葵涌瑪嘉烈醫院E座E1病房12A病床猥褻侵犯X。

事主指遭被告非禮後 即時喝止

當事人X今出庭作證指，當日她為被告插尿管，被告叫痛及抓住她的右上臂，之後她叫被告不要捉住她，其後被告用左手手掌掃向她的右胸下近胸圍位置，她即時喝止被告，並將事件告知2位上司。X形容，被告觸碰她時力度中等。

X續接受辯方盤問指，她當時為實習護士，但不清楚被告詳細的身體狀況。當日負責被告個案的護士指示她為被告做檢查，她發現被告無法排尿，膀胱有大量尿液，故為被告插尿管。被告一開始拒絕插管，但過一段時間，被告仍無法排尿，她再跟被告解釋為何要插管，被告最終同意安排。

X的供詞中提及，她當日先幫被告脫下衣物及清潔性器官，即見其陰莖勃起，惟辯方質疑，被告患有腎病，理應難以即時勃起，且X當時亦沒有對上司提及被告有勃起。X解釋，因為上課時亦曾接觸過類似情況，明白有些病人在女護士為其插尿管時有機會有生理反應，故這不是她最大的憂慮。

辯方指被告被插管時 因痛楚大叫 但沒有掃當事人的胸 X庭上否認

辯方向X指出，X為被告插尿管時，被告躺在床上，當日她幫被告脫褲子，X同意。辯方續指出，X其後直接幫被告插管，被告拒絕，其後X跟被告解釋後，被告默許，X不同意並指出，被告當時有說「ok」表示同意。

辯方續指，在X為被告插管時，被告感到痛楚，故右手握拳及大叫，X稱不清楚被告有沒有握拳，但指被告沒有大叫。辯方續指，被告在忍痛的情況下，並沒有掃到X的背部，亦沒有摸她的胸部，更加沒有對X說：「我摸妳，係因為我看得起妳。」X不同意。

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文章授權轉載自《香港01》

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