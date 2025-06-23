以母親的身體為創作靈感 33歲女描繪女性之美：赤裸但不色情

92年廣州女生Youvi，2022年開始拿起畫筆，描繪女性的身體，她的畫作曾被上野千鶴子的書用作封面，並在全國多地舉辦展覽。

在Youvi的畫裏有子宮、胸部、背脊，也有散發光芒的肢體線條，輕盈、美妙、充滿力量，母親的身體，是她的靈感來源。一次偶然的機會，她看到母親裸露的身體上有了明顯的衰老痕跡，在心酸之餘，驚覺自己對母親的變化覺察太少。創作中，Youvi退回到陌生人視角，看到媽媽作為一個獨立的人所經歷的困境，也重新審視母女關係中的傷痛和甜蜜。

5月，一条拜訪了Youvi在上海的家，她和我們聊了聊創作、母女關係，以及她是如何與身體愉快共處的。

以母親的身體為靈感創作

我的第一幅設計作品叫作《Mother & Me》，是我在2012年念大二時創作的，使用了漸變手法，完成後覺得整個畫面很像一位母親在孕育生命，上半部分是胸部，下半部分的這道光有「誕生」的意味——這幅作品後來被一本德國的女性主義小說用作了封面。

真正隨心所欲地畫畫，是從2022年開始。那時候大家都足不出戶，我就每天畫一幅畫，觀察自我的變化，也給情緒一個出口。我的畫裏大部分都是子宮、誕生的意象，輕盈地被包裹、被環抱。

比如有一幅畫叫作《soft yet strong》，中間是新生命正在萌芽，被外部的子宮温柔有力地承托住，這象徵着母親的力量。媽媽也看過我的畫，她覺得這些肢體和器官很漂亮，會去猜畫裏的圖案是什麼。

但我作為媽媽的女兒，卻很少覺察到她身體的變化，好像母親這個身份不自覺地掩蓋了她的一些特徵。直到有一次我回廣州住，她在房間裏換衣服，我剛好進去拿東西，突然間看見她露出下垂跟幹癟的胸，那一刻我覺得好心酸，她所經歷的一切操勞和沉重都變得具體了。

她的肚子上還有一條很大的疤痕，那是為了生我而留下的。她一開始是順產，但我的頭太大出不來，醫生只好改為剖腹產。每次媽媽說起這件事都是一種相當自豪的語氣，而我只希望她這輩子都不需要再承受這樣的傷痛。

在創作的時候，我是一個觀察者；日常生活中，我也試圖以一個陌生人的身份去觀察媽媽。當我跳出母女關係，去看到媽媽作為一名女性、一個獨立的人，這是一種非常必要的視⻆。我想看到她的獨立、綻放、美麗、快樂、痛苦、醜陋（非貶義）、束縛……

所以我畫了《rose, you can cry》，描繪的圖形彷彿子宮和陰道，如同玫瑰綻放，也如同流淚。母親不一定要時時堅強，我希望媽媽可以笑也可以哭，自由地表達任何情緒。

閱讀母親的前半生，看到她的困境

媽媽的前半生跟很多身份綁定在一起，譬如女兒、妻子、母親。她是廣州人，生於60年代。作為家裏輩分最小的孩子，她經常被我外婆教育要攬活，多讓着姐姐。一家人一起吃飯，當長輩快吃完了，媽媽要先放下筷子，等着幫長輩盛飯；洗衣服、打掃衛生也都是由她來做。

高中畢業後，外婆安排媽媽去開公交車，是那種蠻重型的車。媽媽算是少數的女性司機，工作強度跟環境不允許她隨時上廁所，也無法像男性那樣下車隨便找個地方解決，所以媽媽在上班時吃得少喝得少，導致現在的腸胃很有問題。

外婆過世後，外公另娶，媽媽被後媽跟她帶來的女兒欺負，曾經被鎖在衣櫃裏。所以她很早結婚，就是為了有一個新的容身之處。

我像是一個家族女性史的觀察者，去閲讀媽媽的前半生。媽媽的性格里有一股忍耐，她是作為女兒、妹妹、妻子、母親等等身份去活着，很少為自己做什麼事。我最希望看到的是她成為她自己，所以我才會叫她多看書，多出去旅遊，她完全可以有自己的生活，不用困在家裏，不用圍繞着我。

我的畫有不少以母親為靈感，但不只是想表達母親有多偉大、多不容易，母愛其實也有它的侷限性。我蠻同意弗洛姆（Erich Fromm）在《愛的藝術》裏說道：母愛中有自戀的特性，媽媽會把孩子認為是自己的一部分，她對孩子的愛可能是她自戀的一種滿足。因此母女關係是十分複雜的，全世界的母女各有各的煩惱與甜蜜。

比如媽媽一直想跟我做朋友，但「母女是朋友」在我這裏是個偽命題，因為在相處過程中，她總會不自覺地回到媽媽這個身份中來。她對我有很強的控制慾，從小她就跟我說不能紋身或打耳洞，因為身體髮膚受之父母。

但在這段母女關係中也有甜蜜的部分。我每次在不同城市辦展，媽媽都儘可能親自去捧場，即便我和她說這些作品在我的朋友圈就能看到，但她不想錯過我的任何一個高光時刻。

媽媽曾經跟我說，她無論什麼時候都想要抱抱我，摸摸我，親親我，那是一種本能的渴望。我小時候她來接我下課，見到我的那一刻會張開雙手，示意我跑去擁抱她。這種感覺被我畫進了《張開雙手，擁抱愛本能》，代表媽媽擁抱我時，我感受到的光芒、能量，和濃烈的愛意。

愛上自己的身體，包括疤痕

我1992年生於廣州，2017年搬來上海生活。之前從事視覺設計，現在不怎麼做設計了，把重心更多地放在畫畫、編織等創作工作中。

在我的畫裏，有身體上的皺褶、斑點、光澤，也有疤痕。為什麼會畫疤痕呢？我想說既然它是身體的一部分，那麼我們應該要接受它，同時不要忘記這些傷疤是怎麼來的。

我剛剛有提到，媽媽肚皮上的疤痕是我來到這個世界上的證明。其實我身上也有媽媽造成的疤痕，大概三四歲的時候，她騎着男士摩托車，把我背在後面，結果摩托車太重她hold不住，車倒了，我的小腿被排氣管燙得很嚴重。

雖然已經過去30年了，新陳代謝掉了疤痕，但記憶還在。我記得這件事不是因為當時有多痛，而是我覺得媽媽蠻辛苦的。她為什麼不騎女士摩托車呢？因為家裏只有一輛男士摩托車嗎？這不是變相要求她要跟男人一樣有力嗎？而她甚至沒有意識到這層含義。這些實質有形的傷疤，都是背後隱形「傷疤」的印記。

在繪製了很多與女性身體結構、器官相關的畫作之後，我開始嘗試畫出想象中的身體，線條更抽象，只可辨認輪廓，觀眾可以大膽想象。

比如這是我在川藏自駕遊時看到的一些山，山巒的起伏很像是人的背脊，那一刻我覺得人跟自然是非常相似的。我很喜歡藝術家鄭波的一句話：我們有時候是昆蟲，有時候是山，有時候是水、雷、閃電，有時候才是人。

我希望在畫裏呈現女性的身體之美，我認為無論什麼樣的身體，高矮胖瘦，都值得被記錄。與其說我關注「女性身體」這個題材，不如說——因為我是一名女性，我與自己最靠近，每天都會看見自己的身體，我是想要以自己去表達女性這個群體的。

我幾乎沒有真正意義上的身材羞恥。從小到大都蠻愛運動的，我希望自己的身體感受是輕盈靈活，而不是笨重笨拙。

讀小學的時候，我曾執着於讓自己的體重上100斤，隱約感覺那是長大的標誌；七八年前，我執着於連UNIQLO都要買S碼，想要證明骨架很大的我是苗條的；現在呢，我平時閉眼只選L或XL碼。我再也不想吸肚子，不想肚子被勒出褲頭的痕跡，不想被束縛。自由而靈活地行走與大口呼吸，是我現在追求的。

現在我跟身體的關係挺好的，她喜歡我、支持我，我欣賞她、鍛鍊她。一周上3次泰拳課、每天騎行10km、偶爾跑步10km，我以自己舒適的頻率去運動。165cm，58kg，每次一照鏡子我都忍不住誇一句：真健康！

希望大家都能欣賞自己的身體、真正愛上自己的身體，無需在意任何人的評價。無論是100斤、S碼還是XL碼，都代表當下的自己。當然，人是會改變的，而我始終只關注自己最真實的感受。

延伸閱讀：

拉丁美洲成新熱門淘金地？4位中國大陸年輕人移居南美 重新找尋人生意義

5位中年媽媽追星00後偶像：當學識取悅自己，連家庭都變得快樂

文章授權轉載自《香港01》