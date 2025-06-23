大陸手搖店「奈雪的茶」爆茶葉泡出整隻蛙屍 當事人：吐了太噁心

大陸知名手搖飲品牌「奈雪的茶」近日捲入食品安全風波。一名大陸網友在社交平台小紅書發文稱，自己在飲用奈雪出品的「九薰茉莉茶盒」時，竟泡出一整隻蛙屍體，引發大量網友關注與熱議。該網友並稱，品牌方在積極配合處理，但供應商因周末休息，須等到23日才能聯繫。該事件迅速登上微博熱搜，網民聽聞驚呼太噁心了！

陸媒《上觀新聞》6月21日報道，當事人在貼文中寫道，「喝了好幾口了，差點喝到嘴巴裡去，吐了，太噁心，精神受到了刺激！」從其附上的圖片可見，一杯綠茶中清晰可見一隻完整的蛙屍體，漂浮於茶水中。

該名網友表示，她所購買的是奈雪旗下的小盒花茶產品，屬茉莉花茶類型，「裡面會有些曬乾的茉莉花。那個乾蛙的屍體，和這個白的（花）很像，所以你泡的時候，根本沒有辦法發現那隻蛙。」同時，她補充指出，這盒茶是去年生產的，當時是為了湊單才順手購買的產品。

根據提供影片顯示，一杯茶接近見底時，可見疑似青蛙的異物。網民留言質疑，異物可能在茶葉種植或加工過程中混入，「小蛙誤入茶盤後被曬乾，最後混進茶葉裡」。

奈雪的茶方面已聯繫當事人，並收到她提供的涉事產品與異物。從當事人最新上傳的影片可見，奈雪門市人員已將異物挑出並置於紙巾上確認。奈雪方面表示，將依據中國大陸《食品安全法》相關條款，進行後續賠償處理。

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文章授權轉載自《香港01》