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「香港人素質真高」他遊港見1幕被震撼 陸網點頭：比一河之隔的深圳好

香港01／ 撰文／布萊恩
有港漂青年於大陸社交平台小紅書發文，指在香港目擊1幕感到震撼，大讚香港人質素高，「香港真的素質，這一點我真是一次次地感受到」。中通社
有港漂青年於大陸社交平台小紅書發文，指在香港目擊1幕感到震撼，大讚香港人質素高，「香港真的素質，這一點我真是一次次地感受到」。中通社

香港最美的「風景」是人。有港漂於大陸社交平台小紅書發文，指在香港目擊1幕感到震撼，大讚香港人質素高，「香港真的素質，這一點我真是一次次地感受到」。

帖文引來網友熱議，不少人認同樓主，「香港人確實守規則」、「喜歡這種，大家都自覺自願的」，「就是，我覺得每天來回深港，香港素質高很多，深圳真的扎心」。

「香港真的素質，這一點我真是1次次地感受到」。該陸男在小紅書發相發文表示，他從大學畢業留在香港已經4年，感受到香港人質素高。

陸男來港驚見1幕　讚香港人質素高：看着就讓人舒服

從相片見到，港鐵港大學站往列車升降機門口，排了一行行隊伍，井然有序。

樓主又舉例，坐車時香港人都會「乖乖排隊」，讓人感到舒服，「一個接一個上車，完全不擠不搶，每個人都很自覺，特別尊重別人，看着就讓人舒服」。

兩地網友共鳴 指比深圳好

大陸及香港網友看過帖文議論紛紛，有人認同樓主所言，「香港人確實守規則」、「喜歡這種，大家都自覺自願的」、「其實習慣排隊，會知道這是最公平及最有效率的方式」。

也有人認為對比之下深圳有待改善，「就是，我覺得每天來回深港，香港素質高很多，深圳真的扎心」、「在深圳：下車的時候，左腳剛踏出去，右腳還未出就被上車的人推回到車廂裏了」、「雖然香港也會有落車時被人潮湧入的站（如金鐘和南昌）。但一河之隔的深圳，百分之九十九的我每次落車前的心理準備……」。

不過亦有網友認為是本來應有的規矩，並非特別事，「理應如此！」、「排隊、安靜、地鐵先下後上……這其實本來就是應該做到」。

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文章授權轉載自《香港01》

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