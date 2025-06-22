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「盲盒開蚌」藏貓膩 直播主偷塞珍珠誤導觀眾競價

聯合新聞網／ 綜合報導
真珍珠天然養殖，形狀與色澤皆略有差異。示意圖／ingimage
真珍珠天然養殖，形狀與色澤皆略有差異。示意圖／ingimage

近年來結合「盲盒」與「直播帶貨」的珍珠開蚌，儼然成為網路熱潮。不少業者主打「低價競拍」、「現場驚喜」等話術，吸引大批網友參與。實際上，鏡頭背後的真相，可能比你想的還複雜。

浙江諸暨作為中國大陸淡水珍珠最大產地，擁有全球七成產量，不少商家透過直播形式販售珍珠蚌，不過當地市場監管局調查發現，部分直播間涉嫌「設局式拍賣」，甚至有人為植入珍珠、操控價格，誤導消費者。

根據「新華報業網」報導，執法人員說，許多開蚌直播會刻意炒熱氣氛，當拍賣倒數時故意加價，讓原本低價競拍的消費者「被迫」喊高價。浙江諸暨市市場監管局行政執法隊指出，這些直播間背後其實有多支手機帳號由業者操控，佯裝其他消費者出價，哄抬價格。

此外，直播開蚌時的「驚喜瞬間」也非完全真實。執法單位發現，有些主播會先將品質較高的珍珠藏在鏡頭盲區，待打開蚌殼時悄悄植入，讓畫面看起來像是現場取出，實際上卻早已設計過。

更誇張的是，不少直播間還打出「現場開蚌不退不換」的條件，藉此規避消費糾紛。據了解，珍珠商品因天然生成，瑕疵率高達七、八成，退貨爭議頻傳，有消費者即使收到與直播不符的產品，仍被以「定制產品」為由拒絕退款。

諸暨市監管局也發出提醒，若直播間以「國際證書」為賣點，消費者更應留意真偽，有些所謂證書並不具備公信力。為此，當局正強化監管，要求開蚌過程鏡頭全程拍攝，不能只拍特寫掩蓋關鍵動作。

專家建議，選購珍珠時務必觀察光澤、圓度與顏色自然度，「太完美反而可疑」。真珍珠天然養殖，形狀與色澤皆略有差異，若整串項鍊每顆都一模一樣，可能就是人工仿製。直播購物雖方便，但消費者也得睜大眼睛，當一場「開蚌驚喜」背後隱藏的其實是套路與演出，理性選擇，才是真正的保障。

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