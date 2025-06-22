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就業困境下 港媒：中國悄然興起「全職乖孫」新職業

中央社／ 台北22日電

繼「全職兒女」後，港媒指中國又悄然興起「全職乖孫」新職業，在一些就業受挫的年輕人看來，與其勉強待在大城市，不如回家盡孝，「老人也得請護工，找外人終究不放心，還不如我這個親孫來打這份工」。

香港星島日報今天報導，一些中國年輕人畢業後考研所或公務員都沒著落，喜歡的工作也沒找到，於是「爺爺聽說了給我打電話說：你給我伺候好了多活兩年，比你出去幹點啥都強。現在我爺退休金一個月一萬（人民幣，約合新台幣4.1萬元），他3000我7000。他不再是空巢老人，我也解決了就業問題」。

不少「全職乖孫」在社群媒體分享了照護老人的日常，從買菜做飯、打掃房間到逛街喝奶茶，一起練瑜伽，「主打服務周到，提供情緒價值，讓老人幸福感滿滿」。

報導說，相較「全職兒女」在家陪伴50、60歲的父母而常被譏諷「精緻啃老族」，照護年邁體弱甚至失能老人家的「全職孫輩」則被誇為懂事孝順，「連父母也不會理直氣壯地催你找工作，因為他們明白你不是在逃避社會，而是在替他們盡孝」。

還有「全職兒女」跳槽「全職乖孫」，因為發現照顧著根本不需要被照顧的父母會感到虛度光陰；而爺奶似乎時刻都要幫忙，「這種實實在在被需要的感覺，別提多得勁（感覺良好）了」。

報導分析，「全職孫輩」現象背後反映了年輕人的就業困境。今年4月，不含在校生的16至24歲中國城鎮勞動力失業率為15.8%，相當於每6個青年人就有1人失業，堪稱殘酷的現實讓一些年輕人躲進家的避風港。

「全職孫輩」雖被讚為一步到位解決了養老和就業問題，但很多網友卻說「乖孫」飯碗的門檻太高，「多少人能有個退休金高到能養活你的爺奶？」「我的農民爺爺，養老金才100多元」。

爺爺 父母 年輕人

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