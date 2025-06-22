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香港公園1招趕絕廣場舞？陸客曝原因 網呼籲在大陸推廣

香港01／ 撰文／田中貴
廣場舞示意圖。新華社
廣場舞示意圖。新華社

大陸各個公園或空曠地方都常見上演「大媽廣場舞」，聲量之大非常擾民，令到居民苦不堪言。而香港公園一般較少見到相關場面，最近有來港旅遊的陸客在小紅書上傳片段，稱在香港的公園竟然見不到「廣場舞」盛況，甚至形容「來到香港發現有1個大陸沒有的現象」，經研究後，原來本港康文署在其管轄的公園或其他地方掛上橫額，提醒「任何人在遊樂地進行音樂活動而令他人煩擾，一經定罪，可處第3級罰款（港幣10,000元，約新台幣37,682元）及監禁14日」。

影片惹來大量大陸網友起哄，留言指「能不能在大陸『推廣』一下？」、「這才是真正的自由，不能用自己的自由踐踏他人的權利」、「控制大媽唱歌吸引大叔打賞，之前的公園都烏煙瘴氣」。但亦有人指大媽都有變招，「其實她們也有跳廣場舞，就是用手機或是類似小型隨身聽放音樂，很小聲的那種，之前早上送小朋友上學遇到，她們還有進行類似八段錦，都是小聲」，因有控制聲量，所以不算擾民而沒有被驅趕或檢控。

小紅書用戶︰沒有一個人跳廣場舞

許多大陸網友近期在小紅書上傳影片，表示來港後發現公園或空曠地方沒有好像過往一樣上演「大媽廣場舞」，當中有人在晚上拍攝，指出「這麼好的公園湖面」、「居民樓很多」，但「沒有一個人跳廣場舞」，附近只有阿伯靜靜捉棋，另有人光天化日之下在中環碼頭一帶同有類似情況。

進行音樂活動而令他人煩擾 最高可被罰1萬元和囚14天

在港的陸客不約而同指出箇中原因，原來本港康文署在其管轄的公園等地方掛有橫額，提醒「任何人在遊樂地進行音樂活動而令他人煩擾，一經定罪，可處第3級罰款（港幣10,000元）及監禁14日」，拍攝者笑言「不會有人在公眾場所跳廣場舞，至少聲音應該不會有」。

網友︰大陸應該效法

許多網友留言指「香港什麼都有規有矩，什麼都會罰的」、「大陸應該效法」、「根本不該有廣場舞，就是擾民」，但亦有人指「中山紀念公園有人在跳，不過遠離民居，所以沒人去投訴」、「還是有的，但是都戴上了耳機」。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 音樂 跳廣場舞 小紅書 大媽

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