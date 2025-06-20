快訊

李正皓遭噴辣椒水！21歲男稱因行車糾紛引不滿 否認遭指使

擊敗南韓、完封日本！統一獅1995年亞洲超級棒球賽奪冠證明台灣實力

整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

李先生眼睛小不能開小米SU7？ 被誤判疲勞駕駛「警報響了20多次」

香港01／ 撰文：許祺安
浙江的李先生在駕駛小米SU7 Max汽車時，因他眼睛小，所以疲勞駕駛系統識別錯誤，以為他睡著了，多次引發了汽車內語音警報提醒「請專注駕駛」。（影片截圖）
浙江的李先生在駕駛小米SU7 Max汽車時，因他眼睛小，所以疲勞駕駛系統識別錯誤，以為他睡著了，多次引發了汽車內語音警報提醒「請專注駕駛」。（影片截圖）

6月17日，陸媒報導，近日，浙江的李先生在駕駛小米SU7 Max汽車時，因他眼睛小，所以疲勞駕駛系統識別錯誤，以為他睡著了，多次引發了汽車內語音警報提醒「請專注駕駛」。

李先生表示，因為自己眼睛小，每次開車都會被系統提醒，「一路大概要提醒20幾次，路程遠的話可能會一直提醒」。對此小米客服則回應稱，「該功能是為了更好的保護車主，我們每台車都有配備駕駛員監測系統，可能出現過於靈敏的情況，也可以選擇關閉。」

據了解，小米SU7 Max配備的駕駛員檢測系統，只要檢測到駕駛員閉眼、哈欠等疲勞或分心行為時，系統會判定駕駛員處於疲勞狀態，因而發出提醒。

值得關注的是，小米SU7近日安全問題、系統問題一再引發討論。今年3月29日晚上，有3名女大學生從湖北自駕小米SU7到安徽銅陵，在高速公路撞上護欄後引發爆燃，3人均死亡，有網傳消息指車輛着火後車門無法打開。

事件在4月1日廣為報導後引發極大關注，在香港上市的小米集團（1810）股價因此連續兩日大跌。按照最新市值計算，小米集團總市值近兩天縮水超1200億港元。

延伸閱讀：

小米SU7鄭州鬧市連撞16車多人傷 女司機驚魂未定被警方控制

雷軍發文稱過去一個月是最艱難時間 此前小米SU7車禍爆燃釀3死

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

李先生眼睛小不能開小米SU7？ 被誤判疲勞駕駛「警報響了20多次」

6月17日，陸媒報導，近日，浙江的李先生在駕駛小米SU7 Max汽車時，因他眼睛小，所以疲勞駕駛系統識別錯誤，以為他睡著了，多次引發了汽車內語音警報提醒「請專注駕駛」。

大陸女22年不卸妝嚴重過敏！皮膚如硬殼、臉紅成關公 網嘲：全臉都是科技

大陸吉林一名37歲女子近日因長達22年從不卸妝，導致面部嚴重過敏、紅腫脫皮，整張臉紅得如「關公附體」，甚至「皮膚硬得像殼」，狀況令人震驚。影片中她自述「癢得受不了，天天躲家裡不敢出門」，但這番說法隨即引來網友質疑「不敢見人，倒敢發影片？這是想當網紅吧？」

受狗糧啟發…中「營養餐」風行 網：打工人開始吃飼料

中國社交平台近日興起一股吃「人類飼料」風潮，相關短視頻播放量近6000萬，有關產品在某電商平台已售2.6萬份。這類「基於...

黑龍江省級雕塑展得獎作品抄「淘寶貨」網：100元買得到

一件在電商平台可輕易購得的家居擺件，被揭發疑似幾乎原封不動地出現在「第四屆黑龍江省雕塑作品雙年展」中，且獲得優秀獎。主辦...

湯匙藏肚半年！陸男誤食異物求診才發現 傻眼曝遊泰經歷：原來不是夢

上海市29歲男子小言（化名），近日因在外賣中吃到塑膠異物，遂前往復旦大學附屬中山醫院急診檢查，竟意外發現腹中有一隻長15公分的湯匙。原來，小言半年前在泰國旅行時醉酒，曾用飯店房內的匙羹催吐，意外吞下後

3分鐘搞定一餐？陸上班族瘋吃「人用飼料」 網嘆：有夠悲哀

近日，中國市場一款名叫「若飯」爆紅，主打3分鐘就能解決一餐，而且一餐只需花人民幣10元（約新台幣40元）就搞定，這個產品意外在抖音爆紅，引發「人用飼料」的討論，許多網友悲哀表示，「打工仔忙到已經不能好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。