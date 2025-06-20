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大陸女22年不卸妝嚴重過敏！皮膚如硬殼、臉紅成關公 網嘲：全臉都是科技

香港01／ 撰文：許祺安
大陸吉林女子22年從不卸妝變成「關公臉」，不敢出門。（微博）
大陸吉林女子22年從不卸妝變成「關公臉」，不敢出門。（微博）

大陸吉林一名37歲女子近日因長達22年從不卸妝，導致面部嚴重過敏、紅腫脫皮，整張臉紅得如「關公附體」，甚至「皮膚硬得像殼」，狀況令人震驚。影片中她自述「癢得受不了，天天躲家裡不敢出門」，但這番說法隨即引來網友質疑「不敢見人，倒敢發影片？這是想當網紅吧？」

陸媒《都市頻道》報導，據了解，女子多年持續濃妝示人卻從不卸妝，皮膚科醫生早已多次警告，長期不卸妝會導致毛孔堵塞、皮膚屏障受損，最終引發嚴重過敏與皮膚病變。但這位女子直至臉部嚴重「崩盤」後才驚覺問題。

然而，引發網民熱議的是，有人發現該女子疑似進行醫美手術，包括墊下巴等調整，直言「整張臉是科技與狠活的結合體」，也有人揶揄「這不是化妝，是在刷漆吧？」「這臉到底糊了多少層？」

影片引發網上大量討論，不少人認為她的行為背後反映出一種病態的審美執念與社交心理。有網友評論指出，「她不是真的怕見人，而是怕見人後被指指點點。但在網上，她可以靠『毀容臉』博取關注與流量」。另有網友直言，「早幹嘛去了？現在發影片，怕不是想靠這張臉翻紅？」「與其否認，不如順勢當個美妝翻車博主，還更有機會火一把。」

事件也引起醫學界與心理專家的關注。報導指出，皮膚科醫生表示，這類極端行為往往與對外貌焦慮及過度依賴化妝品有關，若再結合醫美濫用，後果恐難逆轉。

網友普遍呼籲，大眾應警惕「不化妝不敢出門」的審美壓力，並提醒：「下次有人說『帶妝睡覺沒事』，直接把這條新聞甩給他看，這就是代價！」

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文章授權轉載自《香港01》

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