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湯匙藏肚半年！陸男誤食異物求診才發現 傻眼曝遊泰經歷：原來不是夢

香港01／ 撰文／林芷瑩
醫生從小言體內取出長達15厘米的匙羹。圖／擷自微信公眾號＠復旦大學附屬中山醫院
醫生從小言體內取出長達15厘米的匙羹。圖／擷自微信公眾號＠復旦大學附屬中山醫院

上海市29歲男子小言（化名），近日因在外賣中吃到塑膠異物，遂前往復旦大學附屬中山醫院急診檢查，竟意外發現腹中有一隻長15公分的湯匙。原來，小言半年前在泰國旅行時醉酒，曾用飯店房內的匙羹催吐，意外吞下後斷片昏迷，甦醒後只當作胃部不適，直至近日到醫院求診後才驚醒，「原以為是夢，誰知差點釀成大禍！」。

復旦大學附屬中山醫院介紹，電腦斷層掃描（CT）顯示，這隻近15公分長勺狀物體，嚴絲合縫地橫亙於十二指腸球部與降部交界的生理狹窄處，稍有不慎即可能刺穿腸壁，引發腹膜炎或大出血。

身為嚴格自律的健身人士，小言對此毫無記憶，直至回溯半年前一場「夢境」般的經歷。今年1月，小言在泰國旅行時與朋友暢飲，酒量不佳的他回到酒店後頭暈嘔吐，情急之下竟用房間內的咖啡匙伸入喉嚨催吐。

一陣劇烈乾嘔中，他突感「嗓子裡有股力量拽走了勺子」，隨後斷片昏迷。次日醒來，他僅以為是嘔吐導致的胃部不適，只當是一場夢。 而被遺忘的咖啡匙，歷經6個月胃腸蠕動，最終精準卡進十二指腸球部與降部交界處。此處腔隙狹窄且腸壁極薄，異物極易嵌頓，稍有不慎容易造成穿孔。

中山醫院內鏡中心主任周平紅教授解釋，湯匙陶瓷質地光滑細長，十二指腸球降交界又是人體上消化道的生理狹窄處，內鏡下取出難度極大。若失敗，

由於湯匙表面光滑、又長又硬，且卡在更深的十二指腸降部與水平部交界處，圈套器反覆滑脫，異物鉗也難以抓牢。周平紅教授決採用「雙鉗協同術」，為小言取出異物。

首先，經內鏡通道送入異物鉗A，夾持另一把異物鉗B抵達勺柄處；隨後，鉗B夾住湯匙柄小孔向下推送，使湯匙與鏡身平行；雙鉗配合把湯匙從十二指腸區域，慢慢拖回到相對寬敞的胃內，最後換回圈套器穩穩套住湯匙柄，順著食道將長達15厘米的湯匙取出。術後，小言經過短暫觀察即順利出院。

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文章授權轉載自《香港01》

醫生 異物 復旦大學

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