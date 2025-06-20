3分鐘搞定一餐？陸上班族瘋吃「人用飼料」 網嘆：有夠悲哀

近日，中國市場一款名叫「若飯」爆紅，主打3分鐘就能解決一餐，而且一餐只需花人民幣10元（約新台幣40元）就搞定，這個產品意外在抖音爆紅，引發「人用飼料」的討論，許多網友悲哀表示，「打工仔忙到已經不能好好吃一餐了嗎？」、「吃這個只為維持生活所需的營養？不管好不好吃？」

據了解，「若飯」是沖泡的蛋白飲，商家稱，這款即食產品內含蛋白質、脂肪、維生素、膳食纖維等多元營養，商家強調這些營養元素都依照人體需求比例調配，不需要任何加熱或烹飪步驟，「只要打開蓋子，用溫水沖泡3分鐘，就能提供長達6小時的飽足感和能量。」

製造商更強調，「若飯」營養均衡，內含蛋白質、脂肪、維生素、膳食纖維等多種必需營養素，特別適合忙碌的上班族。

不過，不少網友就認為如果真的靠營養粉維持一日所需，在忙碌的工作下是一種悲哀，認為這也是一種變相的內卷，讓打工仔節省吃飯時間，更多時間勞動。網友更戲稱它為人用飼料，「這真的是一種悲哀！活得連吃飯都不能好好吃嗎？」、「這是未來社會的食物嗎？」、「一天三餐也要30元，30元可以點兩個快餐吃」、「煮飯或是點外送之類的時間都沒有了嗎？」、「沒有味覺的進食跟吃飼料也沒什麼區別，沒有未來」、「如果吃了很健康，就當是進補了」。

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文章授權轉載自《香港01》