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洛陽博物館青銅器展品酷似Labubu 網熱議：誰穿越帶過去了？

香港01／ 撰文／林芷瑩
Labubu示意圖。歐新社
Labubu示意圖。歐新社

6月16日，有網友在社交平台上分享，他在洛陽博物館內發現一件東周的青銅器展品，其外形酷似最近爆紅的Labubu，引起一眾網友熱議。

據介紹，該件青銅器展品名為「銅當盧」，年代為春秋（公元前770年-公元前476年），距今已有2000多年歷史。

《極目新聞》報導，盧，即「顱」的通假字，這種物件裝飾在馬頭顱中央，故名「當盧」，是古代非常重要的馬飾之一。

關於當盧的作用，一方面可以作為面具使用，起到一定的防護效果；另一方面也可以作為裝飾使用，使馬更美觀華貴的同時凸顯出馬主人身份地位的高貴。

6月17日，洛陽博物館陳列展覽部的工作人員介紹，這件銅當盧是洛陽市考古研究院的藏品，可能造型比較像Labubu而受到關注，目前在洛陽博物館二樓的「瞻彼洛矣」展廳內展出，該展覽由洛陽博物館和洛陽市考古研究院合辦，展覽時間為今年5月至8月。

網友發現洛陽博物館的東周青銅器展品，酷似當前超紅的Labubu。（取材自微博）
網友發現洛陽博物館的東周青銅器展品，酷似當前超紅的Labubu。（取材自微博

網友看法：

由此啟發，出一波博物館聯名會不會火？

都是老祖宗玩剩下的呀。

人類的審美總是一致的。

以後labubu的歷史就有據可查了。

labubu穿越了~躲在博物館裡被揪出來了。

不是誰穿越帶過去的吧？

設計師逛完博物館後有了靈感？

原來是老祖宗審美啊。

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文章授權轉載自《香港01》

考古 博物館

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