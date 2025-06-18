幫別人養10年！陸男離婚驚覺女兒非骨肉怒求償 前妻喊冤：我也不知啊

中國大陸近日發生一離奇的家務事件，居住在河北省衡水市的一對夫妻在離婚後，男方因親友提醒女兒越長越不像他，決定與女兒進行親子鑑定。未料結果卻令他相當意外和生氣，男子在離婚後才獲知10歲女兒並非親骨肉，因而怒告前妻，要她賠償人民幣69萬元（約新台幣283萬元）。

根據《加拿大都市網》援引中國《生活幫》報導，一名張姓男子表示，2012年與胡姓前妻結婚，兩人在隔年生下一女兒，但因為生活衝突不斷，讓兩人在2023年3月離婚。由於離婚後小孩撫養權交給胡姓前妻，因此張男同意將房、車都留給她們使用。

該名胡姓前妻在離婚半年後二度結婚，在婚後數日便生下一名男嬰。男子表示，今年春節期間，親友隨口說了句：「孩子越長越不像爸爸」，加上前妻再婚後又生一子，讓他決定做親子鑑定，果然證實女兒非親骨肉。發現此事後他憤怒不已，認為自己給出車子和房子，就是為了女兒，沒想到女兒跟他沒有血緣關係，因而提告前妻，直呼「一定要把這些財產要回來」。

胡姓前妻對此則冤喊，坦承孩子不是張男的，「但是當時我確實是不知道啊！」且認為張男在女兒的成長過程中，並未盡太多父親的義務，因此拒賠撫養費外加精神損失費給對方。

報導指出，經法院調解後，張男念在與女兒過去的情分，同意降低索賠數字，僅要求人民幣16萬元（約新台幣65萬元）。