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我就怕被罵？12歲誤吞牙刷不敢說卡腸內52年 陸男：我以為可消化

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名男子12歲時誤吞牙刷，因未及時就醫，使牙刷卡在其腸道內約52年。圖／Ingimage
大陸一名男子12歲時誤吞牙刷，因未及時就醫，使牙刷卡在其腸道內約52年。圖／Ingimage

許多人小時候曾有過吞食異物的經驗，若不及時解決，恐對身體造成危害。中國大陸一名64歲男子日前因胸口不適就醫，沒想到檢查後發現他的腸道內卡著一支牙刷，男子這才坦承12歲那年誤吞牙刷後，因怕被家人罵，才隱瞞這個祕密長達52年，更稱「我以為牙刷可以被消化。」

根據陸媒《荔枝新聞》報導，中國安徽一名64歲的楊姓男子，近日因胸口不適就醫，不料照胃鏡檢查後發現，他的腸道內竟卡著一把塑膠牙刷。

楊性男子這才坦言，12歲那年誤食牙刷，但因為怕被家人罵，因此始終保守這個秘密，而這把童年的塑膠牙刷，也就這麼在他體內卡了52年。楊姓男子受訪時表示，「我以為牙刷可以被消化，在肚子裡面沉睡幾十年。」

大陸安徽省人民醫院內科主任周道勝指出，「牙刷在腸道蠕動中，可能旋轉壓迫、穿刺，一旦胃腸道穿孔將引發感染性休克，導致患者死亡」。

後續醫院透過內視鏡進行微創手術，耗時超過80分鐘，才順利將楊姓男子腸道內的牙刷完整取出。院方表示，這也是醫院近3年來，取出最長的消化道異物之一。而楊姓男子開刀後恢復狀況良好，目前已順利出院。

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