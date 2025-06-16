SEIKO代罪羔羊？ 陸團鳳凰傳奇男星曾毅戴含性暗示手錶 ｢以為是勞力士｣惹議

近日，鳳凰傳奇成員曾毅在一場演出彩排中佩戴的一支綠色手錶，引發網友熱議並多次登上熱搜榜首，原因是表盤圖案被部分網友認為含有性暗示元素，並不適合在公開場合佩戴。

據悉，這款手錶表盤中的抽象圖案被網友放大後發現，疑似含有不雅含義；從手錶錶盤可見，時刻樣式並非阿拉伯數字，而是用性暗示動作替代，引發爭議。隨後，鳳凰傳奇全球後援會發佈的青島演唱會彩排照片及影片也火速被刪除，對應微博亦已刪除。

對於手錶爭議，曾毅於6月13日在微博回應：「手錶是朋友送的，我以為是支勞力士（Rolex）。讓大家見笑了！」然而，這段回應很快被網友嘲諷為史上「災難級公關」，更有人調侃是「無中生友」，讓勞力士（Rolex）「躺著中槍」。有網友質疑：「勞力士（Rolex）長這樣？你當我們是傻子嗎？」「這麼『特別』的手錶，你朋友品味真獨特。」

《新民週刊》報導指，表盤圖案中顯示該手錶品牌為「SEIKO」。對此，SEIKO 精工旗艦店客服回應稱：「近期，有部分消費者關注到某明星佩戴了一款帶有『SEIKO』標誌的腕表引發熱議。SEIKO 集團對此高度重視，並立即開展了內部核查。經確認，該腕表並非 SEIKO 集團生產、授權或許可銷售的產品。」並強調，SEIKO 官方授權渠道銷售的產品「均符合中國相關法律法規要求，並嚴格遵循質量、安全及社會公序良俗標準」。

同時，社交平台上亦發現該款手錶的宣傳影片中，配文帶有「時間管理大師」等字眼，頗有暗示意味。

有關曾毅是否涉嫌違法，江蘇耀時律師事務所繆東辰律師分析指，《刑法》第367條規定，淫穢物品需滿足「具體描繪性行為」且具「誨淫性」2大要件。對於曾毅佩戴的抽象人體簡筆畫手錶，在法律上存在爭議，因其未直接展示性器官或性行為細節，且屬於「被動展示」，缺乏傳播意圖，因此「通常不構成犯罪」。

鳳凰傳奇是內地最知名的國民組合，其音樂《最炫民族風》《荷塘月色》《奢香夫人》等都是其家喻戶曉的「神曲」，主唱玲花則一直被視為組合的靈魂所在。曾毅則一度被認為是組合中可有可無的角色，因為他被人記住的都是「喲喲」「留下來」「歐耶」等Rap歌詞。

事件發酵過程中，網友亦翻出曾毅早年在節目中自述的一段爭議言論——他曾公開表示自己在工作中因情緒失控踹打女員工：「我的一個工作人員，正好撞在我的槍口上面。我當時很惱火，因為當時她也不知道，我不高興，我平生第一次打女人。我踹了她一腳，踹完她，我立馬就走了。」這段往事被網友重新審視，令曾毅形象再受衝擊。

針對這場由一支綠色手錶引發的爭議，有網友認為「明星應該時刻注重自己的儀容儀表，要起到帶頭作用」，也有人認為「成年人佩戴個性化手錶屬於個人自由」，爭議聲音兩極分化。而曾毅目前已關閉微博評論區，但風波仍未平息。

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文章授權轉載自《香港01》