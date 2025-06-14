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停車場突遭陌生男挾持 她身中22刀竟靠「隆乳」奇蹟保命

香港01／ 撰文／許祺安
大陸一名女子在購物後於停車場遭陌生男子挾持後遭捅傷。圖／擷自微博「大皖新聞」
大陸一名女子在購物後於停車場遭陌生男子挾持後遭捅傷。圖／擷自微博「大皖新聞」

5月22日，馬女士在杭州萬象城購物後於停車場遭陌生男子挾持，被脅迫駕駛車輛行駛至桐鄉境內，馬女士趁對方不注意，向男友發送求救簡訊，他通過家中蘋果（Apple）電腦找到了女友手機的定位，警方根據張先生提供的地址找到了現場。

沒想到，在桐鄉崇福派出所民警抵達現場後上前盤查時，嫌犯突然揮刀捅向馬女士，馬女士身中22刀，經警方營救後脫險，嫌疑人則現場自殘經搶救無效死亡。馬女士受訪表示，自己十分幸運，「因為我做過隆乳手術醫生說可能假體擋住致命一擊，僅一刀把肺捅傷了。」

6月13日，受害人家屬馬女士，致電接警警方桐鄉崇福派出所後被告知因嫌疑人死亡，已結案。

馬女士回憶事件經過仍餘悸猶存。她指出，5月22日下午5點40分左右，她在杭州萬象城購物後於停車場遭陌生男子持刀挾持。

隨後，嫌疑人讓馬女士交停車費並離開商場，馬女士回憶，嫌犯要求自己傳簡訊向朋友借錢，自己則悄悄發送求救簡訊給男友，隨後她在嫌疑人脅迫下將車駕駛至桐鄉崇福一偏僻道路，馬女士的男友則機警地透過Apple筆電定位馬女士的手機位置。

桐鄉崇福派出所民警抵達現場後上前盤查，在警方要求嫌疑人下車時，對方突然用刀捅向她的胸口，連捅數十刀，打開車門後馬女士倒地暈了過去。

警方事後告訴馬女士及其家屬，嫌疑人捅傷馬女士後隨即自殺，目前已經死亡，該案也因嫌疑人死亡已經結案。

馬女士受訪時表示自己身中22刀，「我們自己數了大概有20多刀，我曾經做過隆胸手術，醫生說假體擋住致命一擊，僅一刀傷及肺部」。

新聞一出，許多大陸網友表示，「廣不廣告不知道，反正隆不隆胸已經在向大眾招手讓大家花錢保命了！」、「嫌犯都死了，除非他有遺產，還能請求民事賠償。如果沒有遺產，就被白捅了」、「天下奇聞！隆胸可以保命！」、「這個事不是應該反思杭州如此文明的城市，為什麼會出現這麼惡劣的事件嗎？以後如何預防此類事件再次發生？而不是把焦點關注在受害人身上」、「如果嫌犯身亡的話，能不能跟父母求償，太恐怖了！女孩子出門還是要小心」。

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文章授權轉載自《香港01》

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