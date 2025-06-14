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洗澡沒關門釀禍！陸大學生遊日弄濕地毯要賠6萬 喊「窮遊」想賴帳

香港01／ 撰文／夏洛特
中國1名大學生到日本旅遊，洗澡時不慎導致積水滲出浸濕房間地毯，遭飯店索賠6萬日圓。圖／截自小紅書
中國1名大學生到日本旅遊，洗澡時不慎導致積水滲出浸濕房間地毯，遭飯店索賠6萬日圓。圖／截自小紅書

旅遊時記得小心別損壞住宿設備！中國1名大學生日前到日本旅遊，於飯店房內虛掩浴室門洗澡，導致積水滲出浸濕房間地毯。飯店檢查情況後發現只剩3塊地毯可留用，其餘15塊均需更換，故就更換地毯費用及維修期間的營業損失，向他索賠6萬日圓（約新台幣13000元）。但該大學生卻覺得「冤枉」，反質疑飯店排水系統不佳、收費不合理等，又強調自己「窮遊」無法承擔賠償費用，遂發文求助，希望網友出謀獻計讓他「不賠錢」。然而網友皆拒挺樓主，反批評他弄壞飯店設施，還想以「窮遊」為由賴賬。

該中國大學生在小紅書發文抱怨，表示近日到日本旅遊，於飯店房間覺得空氣悶熱，故在浴室洗澡時沒將門關好，「開門透氣一點，確實沒有關得很緊」，結果洗澡時積水滲出蔓延至房間，導致房間地毯遭浸濕。但他認為只是弄濕地毯僅需用拖把擦乾即可，且已經開了空調「大大降低濕度」，於是要求飯店員工拿拖把進房清潔。

然而飯店員工進房檢查後，掀起並拿走3塊被沾濕但尚可留用的地毯，告知樓主剩下的15塊地毯不能掀起，需全數更換，並向樓主索償。從樓主上傳的飯店報價單可見，飯店方通知樓主指經維修人員確認，其所住房間暫時已無法使用，將為其換房，並需向其收取賠償費用共計6萬日圓，當中包括1.5萬日圓為更換15塊地毯費用、2.5萬日圓施工費用，及房間停售造成的營業損失2萬日圓。

不過樓主卻認為飯店不應要求他賠償，反質疑飯店房間排水系統「有一定問題」；更指自己會繼續留宿，可以不換房間，讓飯店安排維修人員在他外出時進入房內修繕，「一天可以解決吧，為什麼要賠償營業損失」。他又認為飯店的維修定價不合理，認為毯子「只是沾了水漬」並不是損毀，又指「查詢了下app人工費並沒有那麼高」。

樓主強調「個人大學生偏窮遊，無法支付高額費用」，於是發文詢問網友有什麼方式可以「降低損失」或者「不賠錢」，又說「最後沒辦法的話，也會賠償」。

帖文引起網友熱議，更被轉載至不同社交平台包括Facebook、Threads等，不少網友都認為如果樓主已造成飯店損失，便應該賠款，不應「耍賴」，「窮也是要賠償飯店的，窮遊不是不賠償的藉口」、「不是窮，只是不想付」、「弄壞了就要賠，天經地義」，更有人狠嘲「那麼窮還去日本旅行？」。有網民看完照片後，認為飯店索償價格是「良心價」。

另有網民看完照片後感到震驚，表示「是我眼花嗎？門口是已經有水波紋」、「看樣子可能地板也會壞掉」、「弄這樣子（賠）6萬日圓很良心價」、「弄這樣還想不用賠？」，甚至有人揣度樓主「一定是在浴缸外洗澡才這樣子」、「從地氈的呎吋來看，蓄意破壞的可能性更大吧？洗澡濺水能弄濕15塊地氈？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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