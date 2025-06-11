快訊

知名周氏蝦捲遭爆「吃剩油豆腐倒回滷鍋」 衛生局揪出3項缺失

中美經貿磋商結束 中方談判代表何立峰回應了

淅瀝嘩啦雨區擴大！9縣市大雨特報 恐一路溼答答到明天

大陸武漢一家長用鸚鵡幫女兒拔牙惹議 醫生：恐感染鸚鵡熱、禽流感

香港01／ 撰文：林芷瑩
武漢一家長用鸚鵡幫女兒拔牙，鸚鵡咬住一顆牙後輕晃兩下，順利拔走。（影片截圖）
武漢一家長用鸚鵡幫女兒拔牙，鸚鵡咬住一顆牙後輕晃兩下，順利拔走。（影片截圖）

近日，一位來自武漢的家長用鸚鵡幫女兒拔牙的影片引起討論，有人讚鸚鵡聰明，一眼分辨出要拔走哪顆牙，但也有人擔心這種拔牙方式容易傳染疾病，尤其要注意「鸚鵡熱」。

《九派新聞》報導，影片顯示，家長手持鸚鵡，慢慢靠近女孩的嘴巴。隨後，鸚鵡精準咬住目標，在女孩口中輕晃兩下，伴隨著一聲清脆的聲響，牙齒順利拔走。

網友們都很驚訝鸚鵡為何知道應該拔哪一顆牙。家長在評論區回覆稱，該隻鸚鵡已經是第3次幫小朋友拔牙，是一個經驗豐富的老手，一眼就能分辨要拔出哪一顆牙。她提到，這隻鸚鵡才買回來幾個月，由鄰居餵養，一直很健康。

不過，用鸚鵡拔牙容易傳染疾病，華中科技大學同濟醫學院附屬武漢金銀潭醫院感染科主任文丹寧提醒，鸚鵡拔牙可能導致嚴重感染，引發鸚鵡熱、禽流感等疾病。

文丹寧介紹，鸚鵡作為一種禽類動物，可能攜帶不明來源的細菌和病毒。拔牙時，鸚鵡的喙和口腔密切接觸，牙齒脫落時還可能伴隨出血，會進一步增加感染風險。

她表示，禽類可能存在一些人與畜禽共患的疾病，可以傳染給人類，最常見的是禽流感。另外，鸚鵡熱是人畜共患的傳染病，鸚鵡的分泌物和排泄物都可能攜帶病毒。文丹寧建議，在鸚鵡拔牙後，家長要密切觀察兒童是否出現不適，若出現發燒、咳嗽等上呼吸道感染症狀，應及時就醫，主動告知醫生與禽鳥的接觸史。

該院口腔科主任熊凡指出，鸚鵡無法準確判斷拔牙的適宜時機和方法，存在損傷口腔軟組織和感染的風險，既不安全也不衛生。鸚鵡的喙堅硬有力，拔牙時可能會咬傷牙齦，還有拔錯牙和咬傷臉部的風險。

熊凡介紹，拔牙是一項複雜的操作，以乳牙為例，如果鸚鵡只拔出牙冠，遺留殘片或殘根，後期還是需要通過醫療手段干預。他建議，換牙期讓牙齒自然脫落，若遇到乳牙滯留或雙排牙等情況，應及時前往正規醫院，由專業醫生評估並處理，確保牙齒健康發育，避免不必要的風險。

延伸閱讀：

兒童節竟成演出服電商噩夢？商家訴苦：遭集體退單還收差評

網售兒童涼拖鞋藏「毒風險」 增塑劑超標509倍或致性早熟、哮喘

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

大陸武漢一家長用鸚鵡幫女兒拔牙惹議 醫生：恐感染鸚鵡熱、禽流感

f

「仙氣女警」執勤照片瘋傳！網民大讚有驚喜：靚過明星 身份是她

香港影視作品「陀槍師姐」中的警員總是俊男美女，現實中也不乏顏值高的警務員人！香港網路群組、大陸影音平台抖音、小紅書等瘋傳多張「香港仙氣香港女警」相片，見到1名女警在中環街頭執勤情況，大讚她「很漂亮欸」。

中國大陸百萬級男網紅獲泰軍官｢VVVIP｣接待 國防部宴請畫面曝光惹議

據《紅星新聞》報導，泰國社交媒體近日流傳一系列影片，顯示有中國遊客在泰國國防部及海軍俱樂部受到軍方人員高規格接待，而身穿泰國軍裝的男子稱這幾位中國男子是「VVVIP」，引發泰國社會廣泛質疑。對此，泰國副總理兼國防部長普坦·衛查亞猜（H.E MR. PHUMTHAM WECHAYACHAI）已下令展開調查，強調若涉事人員違規將依法處理。

山東濱州突遭大風侵襲！ 123公斤男子被吹倒 頭觸地翻滾一圈

周一（6月9日）傍晚，大陸山東濱州遭大風侵襲，一名重123公斤的18歲男子被吹倒，頭部觸地並翻滾一圈，所幸身體並無大礙，他直呼「這麽大第一次遇到這麽大的風。」

全球唯一！初代塑膠薄荷色Labubu以天價432萬拍出 買家身份神秘

泡泡瑪特（POP MART）的「Labubu」（拉布布）紅遍全球。陸媒報導指，在今日（11日），一款全球唯一一隻薄荷色Labubu在永樂2025春季拍賣會上亮相，落槌價為108萬元（人民幣，下同。約新台幣432萬元）。

氣泡膜可亂真…川美畢業畫作「禱」 獲封重慶蒙娜麗莎

四川美術學院美術館舉行的2025年四川美術學院「開放的六月」本科生畢業作品展的現場，油畫系畢業生安琪的作品「禱」於展覽中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。